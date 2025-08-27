Обвал цены на 12%: стоимость одного фрукта в Украине резко уменьшилась

Известно, что сейчас в продажу в основном поступают яблоки осенних сортов.

https://glavred.info/ukraine/obval-ceny-na-12-stoimost-odnogo-frukta-v-ukraine-rezko-umenshilas-10693199.html Ссылка скопирована

Цены на яблоки в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Коротко:

В Украине подешевели яблоки

Сейчас их продают по 30-40 грн/кг

Цена упала из-за низкого спроса и увеличения предложения

В Украине продолжают стремительно дешеветь яблоки. Это произошло из-за низкого спроса и увеличения предложения осенних сортов. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что на данный момент качественное яблоко поступает в продажу по цене 30-40 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой недели.

видео дня

"На сегодняшний день в продажу в основном поступают яблоки осенних сортов, которые не пригодны для длительного хранения, поэтому садоводы стремятся реализовать их в максимально сжатые сроки и снижают отпускные цены на данную продукцию", - говорится в сообщении.

Аналитики также добавили, что несмотря на снижение цен, яблоки на рынке Украины сейчас продают в 2 раза дороже, чем в аналогичный период 2024 года.

Что будет с ценами на продукты в сентябре

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявлял, что цены на продукты в Украине зависят от успешности аграрного сезона.

По его словам, прогнозы сейчас разнятся: Украинская аграрная ассоциация утверждает, что урожай будет больше, тогда как Клуб аграрного бизнеса прогнозирует меньший объем.

"Поэтому сейчас делать окончательные выводы сложно. Реальную картину по ценам мы увидим ближе к сентябрю, тогда станет понятно, чего ожидать осенью и весной следующего года", - подчеркнул он.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине резко подешевел молодой картофель. Если еще в июле средняя цена овоща превышала 28 грн за килограмм, то сейчас в крупных торговых сетях она составляет около 21,61 грн/кг.

Также известно, что в Украине мясо нутрий сейчас продается по цене до 500 гривен за килограмм. Для сравнения, это примерно соответствует стоимости килограмма оленины или полтора килограмма телятины.

Кроме того, директор компании "Киевхлеб" Юрий Левченко заявил, что цены на хлебобулочные изделия в 2025 году продолжат расти. Если в 2024-м они увеличились примерно на 20%, то в 2025 году рост может составить еще 15-20%.

Читайте также:

Об источнике: EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред