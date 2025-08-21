Укр
Цена установит новый рекорд: украинцам назвали сроки подорожания хлеба

Алексей Тесля
21 августа 2025, 20:18
До конца текущего года можно ожидать дальнейшего увеличения цен, считает Юрий Левченко.
Цены на хлеб могут вырасти

Что известно:

  • В 2025 году рост цен на хлеб может составить ещё 15–20%
  • Основными причинами подорожания являются увеличение стоимости сырья

Цены на хлебобулочные изделия в 2025 году продолжат расти, сообщил директор компании "Киевхлеб" Юрий Левченко.

Если в 2024-м они увеличились примерно на 20%, то в 2025 году рост может составить ещё 15–20%, передает "Интерфакс-Украина"

По его словам, основными причинами подорожания являются увеличение стоимости сырья, особенно муки, рост цен на энергоресурсы, а также повышение зарплат.

Левченко при этом подчеркнул, что до конца текущего года можно ожидать дальнейшего увеличения цен.

Он также отметил, что многие производители хлеба сейчас работают на пределе рентабельности, а некоторые даже терпят убытки.

Как лучше всего хранить хлеб
/ Главред

Причины роста цен на хлеб: мнение эксперта

Одной из причин роста цен на рожь является неопределённость с будущим урожаем. Как подчёркивает эксперт, сделать точный прогноз по ценам пока трудно, поскольку сбор ржи ещё не начался, а погодные условия по-прежнему нестабильны.

"Поскольку рожь — яровая культура, её уборка запланирована на август–сентябрь. Тем не менее уже сейчас переработчики и представители отрасли заявляют о серьёзной нехватке зерна на внутреннем рынке", — отмечает специалист Всемирного банка Оксана Руженкова.

Ранее сообщалось о том, сколько придется платить украинцам за популярный продукт. Аналитик отметил, что цена будет зависеть от погодных условий и ситуации на рынке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что цена на популярный продукт увеличилась. Если еще в прошлом месяце этот продукт можно было приобрести по более демократичным ценам, то с наступлением сезона пикников стоимость существенно выросла.

Напомним, как сообщал Главред, в связи с ухудшением качества прошлогодней белокочанной капусты вследствие длительного хранения на этой неделе цены на нее в Украине резко снизились.

Читайте также:

Что такое хлеб?

Хлеб — хлебобулочное изделие, получаемое путем выпекания теста (состоящего как минимум из муки и воды), разрыхленного дрожжами или закваской, сообщает "Википедия."

