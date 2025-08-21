Цена установит новый рекорд: украинцам назвали сроки подорожания хлеба

До конца текущего года можно ожидать дальнейшего увеличения цен, считает Юрий Левченко.

Цены на хлеб могут вырасти / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Что известно:

В 2025 году рост цен на хлеб может составить ещё 15–20%

Основными причинами подорожания являются увеличение стоимости сырья

Цены на хлебобулочные изделия в 2025 году продолжат расти, сообщил директор компании "Киевхлеб" Юрий Левченко.

Если в 2024-м они увеличились примерно на 20%, то в 2025 году рост может составить ещё 15–20%, передает "Интерфакс-Украина"

По его словам, основными причинами подорожания являются увеличение стоимости сырья, особенно муки, рост цен на энергоресурсы, а также повышение зарплат.

Левченко при этом подчеркнул, что до конца текущего года можно ожидать дальнейшего увеличения цен.

Он также отметил, что многие производители хлеба сейчас работают на пределе рентабельности, а некоторые даже терпят убытки.

Причины роста цен на хлеб: мнение эксперта

Одной из причин роста цен на рожь является неопределённость с будущим урожаем. Как подчёркивает эксперт, сделать точный прогноз по ценам пока трудно, поскольку сбор ржи ещё не начался, а погодные условия по-прежнему нестабильны.

"Поскольку рожь — яровая культура, её уборка запланирована на август–сентябрь. Тем не менее уже сейчас переработчики и представители отрасли заявляют о серьёзной нехватке зерна на внутреннем рынке", — отмечает специалист Всемирного банка Оксана Руженкова.

