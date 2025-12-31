Трамп репостнул публикацию о том, что именно Россия блокирует путь к миру.

https://glavred.info/world/tramp-rasprostranil-statyu-razoblachayushchuyu-lozh-putina-ob-atake-na-rezidenciyu-10728575.html Ссылка скопирована

Трамп репостнул публикацию о том, что именно Россия блокирует путь к миру / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, росСМИ, ФБК

Коротко:

Трамп распространил статью о том, что именно Россия блокирует путь к миру в Украине

В колонке называют "атаку на резиденцию" Путина выдумкой, чтобы сорвать мирный процесс

Там добавляют, что ответом Запада должны стать более жесткие санкции против РФ и усиление военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп распространил на своей странице резонансную публикацию, в которой отмечается, что именно Россия мешает миру.

Статью New York Post с заголовком "Заявление об "атаке" на Путина показывает, что именно РФ стоит на пути мира" Дональд Трамп репостнул в своей соцсети Truth Social.

видео дня

Трамп репостнул публикацию о том, что именно Россия блокирует путь к миру Фото: скриншот

В материале New York Post, который распространил Трамп, Путина обвиняют во лжи относительно якобы атаки украинских дронов на его резиденцию.

Авторы анализируют заявление Кремля о якобы "атаке дронами" на одну из резиденций Владимира Путина. В издании считают, что этот эпизод является очередным блефом Москвы, направленным на срыв мирных инициатив.

Отмечается, что после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Мар-а-Лаго 28 декабря появился осторожный оптимизм относительно возможного завершения войны. Украинская сторона продемонстрировала готовность к компромиссам в рамках мирного плана, а сам Трамп заявил, что конец войны "ближе, чем когда-либо".

На этом фоне Кремль выбрал путь эскалации, заявив о "покушении" на Путина, не предоставив никаких доказательств. Авторы подчеркивают, что такие заявления имеют целью дискредитировать переговорный процесс и выставить Россию жертвой, несмотря на то что именно она ежедневно обстреливает украинские города, убивает гражданских, похищает детей и совершает военные преступления.

Отмечается, что Россия системно подрывает международную стабильность, поддерживая поддерживает Иран, режим Мадуро в Венесуэле и сотрудничая с КНДР. Именно поэтому, по мнению авторов, ответом Запада должны быть не уступки Москве, а усиление санкций и увеличение военной помощи Украине.

В РФ заявляли об "атаке" на резиденцию Путина - что известно

Как писал Главред, министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что Киев в ночь на 29 декабря якобы совершил атаку беспилотниками на госрезиденцию диктатора Владимира Путина в Новгородской области.

"Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены", - добавил Лавров.

Он также сказал, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом "окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма".

Ранее Зеленский ответил на наглые угрозы Москвы. Россияне придумали очевидную фейковую историю для продолжения ударов по Украине и по Киеву, убежден президент.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин пожаловался США на атаку украинских дронов. Путин рассказал Трампу о вероятной атаке беспилотников на резиденцию.

Как сообщал Главред, министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что якобы Киев в ночь на 29 декабря совершил атаку беспилотниками на госрезиденцию диктатора Владимира Путина в Новгородской области.

Читайте также:

Об источнике: Truth Social АІт-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред