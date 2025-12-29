Укр
В Кремле заявили об атаке на резиденцию Путина и пригрозили ответом: детали

Мария Николишин
29 декабря 2025, 17:46
444
Лавров сказал, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Лавров пригрозил ударом по Украине / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Лавров заявил об атаке дронов на госрезиденцию Путина
  • Россия уже якобы определила объекты и время ответного удара
  • Также будет пересмотрена переговорная позиция РФ

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что якобы Киев в ночь на 29 декабря совершил атаку беспилотниками на госрезиденцию диктатора Владимир Путина в Новгородской области.

В частности, он рассказал о якобы уничтожении 91 БПЛА.

"Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены", - добавил Лавров.

Российский министр также сказал, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом "окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма".

В то же время, отмечается, что РФ не намерена выходить из переговорного процесса после атаки ВСУ на государственную резиденцию Путина.

Лавров об атаке на резиденцию Путина - видео:

Заявления Путина о войне

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявлял, что если Украина не захочет "завершать дело миром", то Россия решит задачу так называемой "сво" вооруженным путем.

Он также сказал, что из-за темпов наступления "заинтересованность РФ в выводе ВСУ" с оккупированных территорий "сводится к нулю".

Удары по России - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 28 декабря беспилотники атаковали страну-агрессора Россию. Громкие взрывы, в частности, прогремели в Самарской области РФ, где были атакованы важные цели противника.

В ночь на 25 декабря дроны атаковали порт Темрюка в Краснодарском крае России. В результате чего произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами.

В ночь на 23 декабря дроны атаковали город Буденновск Ставропольского края России. Вероятной целью атаки стал нефтехимический завод "Ставролен". Местные власти подтвердили пожар в промышленной зоне.

Читайте также:

О персоне: Сергей Лавров

Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы.

С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

Почему Китай выиграет в любом случаемнение

