В Кремле заявили об атаке на резиденцию Путина и пригрозили ответом: детали

Коротко:
- Лавров заявил об атаке дронов на госрезиденцию Путина
- Россия уже якобы определила объекты и время ответного удара
- Также будет пересмотрена переговорная позиция РФ
Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что якобы Киев в ночь на 29 декабря совершил атаку беспилотниками на госрезиденцию диктатора Владимир Путина в Новгородской области.
В частности, он рассказал о якобы уничтожении 91 БПЛА.
"Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены", - добавил Лавров.
Российский министр также сказал, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом "окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма".
В то же время, отмечается, что РФ не намерена выходить из переговорного процесса после атаки ВСУ на государственную резиденцию Путина.
Лавров об атаке на резиденцию Путина - видео:
Заявления Путина о войне
Ранее российский диктатор Владимир Путин заявлял, что если Украина не захочет "завершать дело миром", то Россия решит задачу так называемой "сво" вооруженным путем.
Он также сказал, что из-за темпов наступления "заинтересованность РФ в выводе ВСУ" с оккупированных территорий "сводится к нулю".
Удары по России - что известно
Как сообщал Главред, в ночь на 28 декабря беспилотники атаковали страну-агрессора Россию. Громкие взрывы, в частности, прогремели в Самарской области РФ, где были атакованы важные цели противника.
В ночь на 25 декабря дроны атаковали порт Темрюка в Краснодарском крае России. В результате чего произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами.
В ночь на 23 декабря дроны атаковали город Буденновск Ставропольского края России. Вероятной целью атаки стал нефтехимический завод "Ставролен". Местные власти подтвердили пожар в промышленной зоне.
О персоне: Сергей Лавров
Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы.
С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.
