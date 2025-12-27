Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

Лидер РФ устроил очередное показательное совещание в одном из штабов оккупационных войск.

Путин сделал новое заявление / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Что сказал Путин:

На Западе якобы есть те, кто советует Киеву принять "достойные условия" Кремля

Если Украина не желает решить все миром, РФ решит задачу вооруженным путем

РФ якобы имеет инициативу вдоль всей линии фронта

Если Украина не захочет "завершать дело миром", то Россия решит задачу так называемой "сво" вооруженным путем. Об этом заявил лидер РФ Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления российскими войсками, передают росСМИ.

По его словам, на Западе появились "умные люди", которые якобы советуют Украине согласиться на "достойные условия" завершения войны. То есть Путин требует, чтобы власти Украины согласились на неприемлемые условия Кремля.

Путин утверждает, что из-за темпов наступления "заинтересованность РФ в выводе ВСУ" с оккупированных территорий "сводится к нулю". Он также похвастался якобы инициативой армии оккупантов на всей линии фронта.

Традиционно Путин повторил пропагандистские тезисы о том, что Россия якобы призывала к "самоопределению Донбасса", а войну выбрал Киев.

Смотрите видео совещания Путина:

Путин провел совещание / Фото: скриншот

Во время доклада военного командования Путину заявили об "освобождении" ряда населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, в частности Гуляйполя, Димитрова, Родинского и Степногорска. Также лидер РФ заявил, что создание так называемой "зоны безопасности" вдоль границы РФ происходит "по плану".

Что говорят в Украине

В то же время Генштаб ВСУ сообщал, что по состоянию на 16:00 на Гуляйпольском направлении украинские защитники уже остановили три попытки врага продвинуться вперед в районах Гуляйполя и Белогорья, еще три боестолкновения продолжаются. На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 19 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Родинское, Гришино. Один бой продолжается.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что Россия пытается создать иллюзию успехов на фронте после лжи о Купянске и теперь распространяет ложную информацию о Гуляйполе и Мирнограде. На самом деле бои за эти города продолжаются, россияне не контролируют территорию, их штурмовые группы несут значительные потери. Также ВСУ проводят зачистку в окрестностях Купянска.

"Ложь россиян ориентирована на Западное инфопространство исключительно. Но, как и в случае с Купянском, не имеет ничего общего с реальными событиями на фронте", - подчеркнул он.

Коваленко добавил, что россияне также не контролируют Степногорск в Запорожской области. На этом направлении продолжаются тяжелые бои, поскольку оккупанты бросили значительные ресурсы, но по состоянию на сейчас город остается под контролем Украины.

Заинтересована ли РФ в завершении войн - мнение эксперта

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко считает, что Россия не планирует завершать войну в Украине в 2026 году. По его словам, Кремль не демонстрирует никакой готовности к миру, а российская пропаганда и в дальнейшем продвигает тезис о войне до "капитуляции Украины".

"ВПК наращивает производство, армия продолжает активные попытки наступать на фронте. Не исключено, что цель РФ - максимально затягивать время", - прпустил он.

Завершение войны в Украине - последние новости

Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов убежден, что основными целями РФ являются полный контроль над Донецкой областью, продвижение в направлении Днепропетровщины, а также операции в Запорожской и Херсонской областях. Захват всей Запорожской области остается одной из ключевых целей Кремля.

Также Буданов утверждает, что в феврале 2026 года может открыться реальное "окно" для прекращения войны - этот период будет наиболее благоприятным как для Украины, так и для России. По его словам, на ситуацию влияют военные факторы, отопительный сезон и сложная экономическая ситуация в РФ.

Как сообщал Главред, ранее в МИД России заявили, что Украина, США и РФ якобы "приблизились" к определенным решениям по завершению войны, однако конкретных сроков не назвали. В то же время в Москве обвинили Украину и Евросоюз в срыве переговорного процесса и заявили, что украинский 20-пунктовый план существенно отличается от предыдущих договоренностей с США.

О персоне: Владимир Путин Владимир Путин - президент Российской Федерации, однако Украина и ряд других стран мира не признают легитимности выборов 2024 года в РФ.

Путин принял решение о вторжении в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Вторжение, которое осудила Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, привело к введению новых санкций против России и ее частичной международной изоляции и вызвало валютный кризис в России. Военным преступником Путина признали Сенат США (единогласно), Сейм Польши. Евросоюз, а также США, Япония и ряд других стран ввели лично персональные санкции против Путина. 17 марта 2023 года Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации украинских детей во время вторжения в Украину, пишет Википедия.

