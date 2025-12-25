Укр
РФ отклонит мирный план, но будет продолжать переговоры: в NYT назвали цели Кремля

Виталий Кирсанов
25 декабря 2025, 17:11
Российский диктатор Владимир Путин ободрен "успехами" своей армии на поле боя.
Вторжение в Украину дорого обошлось российской экономике
Вторжение в Украину дорого обошлось российской экономике

Что написано в материале The New York Times:

  • Мирный план не предлагает никаких компромиссов в отношении территорий
  • Вторжение в Украину дорого обошлось российской экономике
  • Целью Москвы является восстановление рабочих отношений с США

Недавно президент Украины Владимир Зеленский представил проект мирного плана, состоящий из 20 пунктов, который существенно отличался от плана, составленного в октябре. Новое предложение является разумным компромиссом, который включает в себя гарантии безопасности для Украины, а также планы по восстановлению разрушенной войной страны.

Как пишет The New York Times, маловероятно, что Кремль примет обновленный мирный план. Российский диктатор Владимир Путин ободрен "успехами" своей армии на поле боя, а некоторые пункты обновленного мирного плана могут быть негативно восприняты российской общественностью.

видео дня

"Это абсолютная насмешка. Идея ясна: представить это американцам как "компромисс", а затем обвинить Россию в его провале", - писал российский аналитик по международным вопросам Алексей Наумов, комментируя новый мирный план.

Основные препятствия для России

Журналисты напомнили, что в течение последних двух лет Путин последовательно настаивал на двух основных пунктах: Украина должна вывести свои войска из остальной части Донецкой и Луганской областей, а членство в НАТО для страны должно быть исключено. Более того, глава Кремля подтвердил эту позицию 19 декабря на своей ежегодной пресс-конференции.

В издании отметили, что обновленный мирный план предусматривает, что Россия должна вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. Также в документе говорится, что Украина выведет свои войска из Донбасса, только если РФ сделает то же самое.

"План не предлагает никаких компромиссов в отношении территорий или Запорожской атомной электростанции. Неспособность решить территориальный вопрос делает этот план нереализуемым", - сказал журналистам российский аналитик Георгий Бовт.

Почему Россия может позволить себе отклонить мирный план

В издании подчеркнули, что полномасштабное вторжение в Украину дорого обошлось как российской экономике, так и армии РФ. Тем не менее, Кремль, похоже, по-прежнему считает, что может получить больше, продолжая войну.

Российская экономика находится в самом слабом состоянии с 2022 года, но, несмотря на санкции, аналитики считают, что страна все еще далека от экономического кризиса, который заставил бы Кремль изменить курс, добавили в издании.

Также журналисты напомнили, что недавно бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявлял о том, что около 417 000 новобранцев подписали новые контракты на службу в российской армии в 2025 году. В издании подчеркнули, что это соответствует оценкам независимых аналитиков.

Непрерывный приток новых рекрутов означает, что Россия может позволить себе продолжать войну, несмотря на тяжелые потери, считают в издании.

Почему Россия ведет переговоры

Уверенность России в своем превосходстве на поле боя вызывает очевидный вопрос: зачем она продолжает вести переговоры? В издании отметили, что многие эксперты сходятся во мнении, что главной целью Москвы является восстановление рабочих отношений с США и попытка избежать полной ответственности за вторжение в Украину.

Кроме того, РФ заинтересована в отсрочке дополнительных санкций или других экономических ограничений со стороны США, добавили в издании. Американские санкции в отношении "Роснефти" и "Лукойла" уже вынудили Россию продавать свою нефть с большими скидками.

При каких условиях Путин согласится на мир: мнение эксперта

Журналист Вадим Денисенко считает, что глава РФ Путин пойдет на мирные переговоры в двух случаях:

  • страх (для этого пока нет предпосылок);
  • получения условий, которые он хочет достичь (территории, снятие санкций и возвращение в геополитику и, желательно, влияние на украинские выборы).

"Последний пункт, пока выглядит нереалистичным, а первые три он будет продавливать. Здесь особенно надо обратить внимание на визит Макрона в Россию (7.02.26), где, похоже, Макрон может сыграть роль некоего Чемберлена, как метко сказал один мой знакомый. Исходя из выше сказанного, я очень сомневаюсь, что мы уже у финиша", - сказал Денисенко.

Мирные переговоры и заявления Зеленского - последние новости

Как писал Главред, мирный план, который Украина, США и Россия обсуждают уже второй месяц, насчитывает 20 пунктов. Кроме базового документа есть также и отдельные приложения по направлениям. Президент раскрыл основные пункты соглашения.

Во время общения с журналистами 24 декабря Зеленский заявил, что Украина вынесет мирное соглашение на ратификацию парламента или проведет всеукраинский референдум. Выборы в Украине могут произойти одновременно с референдумом.

Также Зеленский заявил, что мобилизацию в Украине могут отменить после заключения мирного соглашения.

Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

