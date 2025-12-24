Отмена военного положения и мобилизации: Зеленский назвал условия и сроки

Не исключено, что мобилизацию в Украине можно будет вообще не проводить.

Зеленский об окончании мобилизации

Главное из заявления Зеленского:

Мобилизацию могут отменить после заключения мирного соглашения

Самое главное - это не потерять войско и не потерять позиции

Военное положение может длиться несколько месяцев после подписания соглашения

Мобилизацию в Украине могут отменить после заключения мирного соглашения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Он отметил, что при условии заключения соглашения мобилизацию в Украине можно трансформировать или вообще не проводить.

"А, может, делать частично и частично демобилизовать людей", - добавил президент.

По его словам, самое главное - это не потерять войско и не потерять позиции, ведь это может быть опасным для страны.

Кроме того, Зеленский предполагает, что военное положение может оставаться несколько месяцев после подписания соглашения.

В то же время, президентские выборы состоятся в условиях безопасности, а парламентские и местные выборы стоит обсуждать уже после отмены военного положения.

Остановят ли мобилизацию после окончания войны - мнение эксперта

Военный эксперт Игорь Романенко отметил, что с начала полномасштабной войны Украина живет в режиме военного положения и мобилизации, которые действуют одновременно.

Он подчеркнул, что даже в случае завершения войны и установления мира потребность в мобилизации все равно будет сохраняться.

В частности, по его мнению, после остановки ведения боевых действий, Украине потребуется примерно 300-500 тысяч военных, чтобы провести ротационные мероприятия, ведь есть люди, которые воюют с 2014 года.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Верховная Рада приняла решение продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации до 3 февраля следующего года. До этого времени в стране будут действовать действующие правила призыва, а военнообязанные, которые не имеют оснований для отсрочки или бронирования, могут получить повестку и быть призванными в армию.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что Россия продолжает наступление, поэтому у Украины нет другого выбора, как усиливать обороноспособность и укреплять войско. Усиление будет происходить мобилизацией, рекрутингом и новыми контрактами.

Бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак считает, что мобилизация в Украине продолжится, даже если интенсивность боевых действий снизится.

О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

