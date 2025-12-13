Кто из украинцев попадет под мобилизацию в январе 2026: полный список категорий

Законодательство до сих пор содержит определение "ограниченно пригодные".

Кого из украинцев мобилизуют в январе 2026 года / Коллаж: Главред, фото: t.me_V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

Военное положение и мобилизация продлены до 3 февраля

Призыву подлежат мужчины 25-60 лет без отсрочки

Могут мобилизовать и тех, кого ранее признали непригодными, после повторного осмотра

Верховная Рада приняла решение продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации до 3 февраля следующего года. До этого времени в стране будут действовать действующие правила призыва, а военнообязанные, которые не имеют оснований для отсрочки или бронирования, могут получить повестку и быть призванными в армию.

Главред рассказывает, кто подлежит мобилизации в январе.

Самой большой категорией, которую могут мобилизовать, остаются мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые не имеют боевого опыта. Если гражданин этой возрастной группы не имеет права на отсрочку, а состояние здоровья позволяет проходить службу, он может быть призван ТЦК и СП.

Для тех, кто имеет военный опыт, находится в резерве или имеет офицерское звание, возрастные рамки шире - от 18 до 60 лет. Такие граждане могут быть мобилизованы в первую очередь, если военно-врачебная комиссия признает их годными.

Повторный осмотр и категория "ограниченно годные"

Мобилизации могут подлежать и те, кто ранее был списан по состоянию здоровья. Если во время повторного медицинского осмотра гражданин получает другое заключение, его могут призвать на общих основаниях.

В законодательстве сохраняется категория "ограниченно годные". Такие граждане могут быть мобилизованы, если комиссия определит, что они способны выполнять службу в определенных условиях - например, в тыловых подразделениях.

Мобилизация младших возрастных групп

Граждане в возрасте 18-24 года могут быть мобилизованы только при условии, что они уже имеют статус военнообязанных, например, после прохождения срочной службы. Для других мобилизация возможна по достижении 25 лет или добровольно - в рамках контракта "18-24", который предлагает Министерство обороны.

Когда может закончиться мобилизация - мнение эксперта

Бывший сотрудник СБУ и военный аналитик Иван Ступак считает, что мобилизация в Украине будет продолжаться, независимо от хода переговоров между Путиным, Трампом и Зеленским.

"Подразделениям необходимы ротации и обучение новых сил. Этот процесс будет продолжаться даже в случае дипломатических договоренностей. Мобилизация будет продолжаться до момента официального объявления демобилизации", - отметил Ступак.

Он подчеркнул, что поддержка боеспособности подразделений и подготовка новых резервов остаются ключевыми задачами для украинской армии, и именно на этом будет фокусироваться военное руководство, независимо от внешнеполитической ситуации.

Мобилизация в Украине - последние новости

В приложении "Резерв+" в следующем году появится функция уведомлений о повестках. Пользователи смогут по желанию получать уведомления о вызовах в территориальные центры комплектования (ТЦК) или другие сообщения, в частности о рассмотрении дел о нарушении воинского учета.

Также Главред рассказывал, что Кабинет Министров принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Решение направлено на защиту работников оборонно-промышленного комплекса и предприятий, обеспечивающих экономическую устойчивость страны.

Кроме того, Кабинет Министров Украины обновил порядок оформления военно-учетных документов, сделав их полностью электронными.

