Чем занять гостей от 5 до 95: лучшие игры на Рождество и Новый год 2026

Думаете, как развлекать гостей на вечеринке? Подойдут веселые игры и конкурсы - от детского бинго до взрослой викторины по фильмам.

Простые и веселые конкурсы на Новый год и Рождество - для детей, взрослых и всей семьи / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Какие игры понравятся детям на зимние праздники

Как играть в "Белого слона" и "Тайного Санту"

В чем суть рождественской игры с полиэтиленовой пленкой

Если вы устраиваете у себя дома вечеринку на Новый 2026 год или Рождество, стоит подумать не только о праздничном столе, но и о том, чем занять гостей. Помимо просмотра новогодних фильмов, распаковки подарков и всеобщего веселья можно устроить еще и разные конкурсы и игры Новый год для большой компании детей и взрослых.

Главред разобрался, чем занять детей на Рождество и какие игры подойдут для рождественской вечеринки и для больших, и для маленьких гостей.

Конкурсы на Новый год и Рождество для детей

При выборе развлечений для детей, прежде всего, нужно учитывать их возраст. Организаторы мероприятий говорят, что игры должны быть достаточно легкими и креативными, пишет Martha Stewart.

Игра "Найди огурец"

"Рождественский огурец" — это, по сути, украшение в виде огурца или любая другая игрушка зеленого цвета, которую вы выберете.

В этой игре родители или другие члены семьи должны спрятать украшение на елке. Благодаря зеленому цвету украшение будет сливаться с хвоей, и его трудно заметить. Первый ребенок, нашедший украшение, получает особый подарок.

Смотрите видео - Как играть в игру "Найди рождественский огурец":

Игра "Прикрепи нос к оленю"

Малышам точно понравится это веселое развлечение. Все, что нужно сделать, это прикрепить нос одному из оленей Санты во время вечеринки.

Просто вырежьте нос из цветной бумаги и приклейте к нему кусочек скотча с одной стороны. Детям, играющим в эту игру, следует завязать глаза и покрутить их, прежде чем они смогут прикрепить "нос" к распечатанному изображению оленя.

Смотрите видео - Как играть в игру "Прикрепи нос оленю":

Праздничное бинго

Устройте для детей веселый квест. Сделайте карточки для бинго с праздничными мотивами из вашего дома: например, елочные украшения, имбирные пряники, омела и многое другое. Для детей постарше усложните задачу, добавив спрятанного эльфа или другие труднодоступные предметы.

Когда ребенок находит предмет, он может вычеркнуть его из своей карточки. Тот, кто первым заполнит строку, становится победителем.

Игра "Угадайте количество конфет"

Наполните стеклянные банки праздничными конфетами. Пусть дети попытаются угадать, сколько конфет в каждой банке. Тот, кто угадает ближе всего к правильному числу, получит полную банку.

Игра в упаковку подарков

Каждому ребенку выдают пару кухонных прихваток и две коробки разного размера, наполненные остатками оберточной бумаги и лент. Тот, кто сможет проявить наибольшую креативность и быстрее всех упаковать подарки (из предоставленных обрезков), не снимая при этом кухонных прихваток, то и победитель.

Охота за леденцами

Спрячьте леденцы-трости по всему дому и подарите каждому ребенку носок или другую подходящую праздничную емкость, чтобы он мог хранить их там, когда найдет.

Смотрите видео - Как играть в игру "Охота за леденцами":

Украшение кексов в виде снеговиков

В этом занятии нет особого соревновательного элемента, но он даст волю детскому воображению, когда малыши будут украшать кексы в виде снеговиков. Приготовьте зефир для создания фигурок, запаситесь посыпкой, глазурью, солеными палочками и другими украшениями.

Конкурсы для вечеринок для взрослых

Что касается рождественских игр для взрослых, то тут у вас больше свободы действий. Однако не забудьте сообщить гостям о запланированных развлечениях. Таким образом, игры можно будет сделать более персонализированными, а все гости будут настроены на игры еще до начала мероприятия.

"Тайный Санта"

В игре "Тайный Санта" каждый из ваших гостей тайно выбирает подарок для определенного человека, который затем обменивается на вечеринке. Однако настоящее веселье начинается еще до передачи подарков: гостям предстоит определить, кто их "Тайный Санта".

При организации игры "Тайный Санта" подумайте о создании персонализированных карточек с указанием предпочтений, хобби и интересов каждого участника. Это поможет гостям выбрать более продуманные и индивидуальные подарки, а также усилит элемент неожиданности в обмене.

Игра "Фотосессия малыша"

Игра с детскими фотографиями добавит веселья вашему празднику.

Свяжитесь с каждым гостем (лично) и попросите фотографию, где он изображен в возрасте от 3 до 6 лет. Для придания праздничного колорита попросите сделать фотографии на тему праздников.

Распечатайте фотографии, вставьте их в рамки, пронумеруйте и развесьте по дому, органично вписав в ваш декор. В течение вечера каждому гостю будет поручено найти фотографии и угадать, кому из взрослых принадлежит снимок младенца.

"Белый слон"

Эта игра подобна "Тайному Санте". Обмен подарками "Белый слон" предполагает, что гости принесут на вечеринку завернутый подарок. Однако в этой игре каждый участник вытягивает номер и выбирает подарки по порядку, а гости могут "украсть" подарки из уже открытых. Такой подход делает вытягивание последнего номера наиболее привлекательным; этот человек может выбрать любой подарок из всего набора.

Смотрите видео - Как играть в "Белого слона":

Викторина о рождественских фильмах

Нет ничего лучше, чем вспомнить о любимом фильме в Рождество. Так почему бы не проверить знания ваших гостей о кино с помощью викторины? Тот, кто знает больше всего фактов о заранее определенном списке рождественских фильмов, выигрывает.

Конкурс свитеров

Предложите взрослым надеть свои лучшие рождественские свитера и устройте конкурс — чем экстравагантнее наряд, тем лучше.

Конкурсы на Новый год для всей семьи

Если вы устраиваете рождественские игры в компании, где есть и дети, и взрослые, то конкурсы нужно продумать таким образом, чтобы каждый мог принять в них участие.

Рождественская "горячая картошка"

Вместо игры в "горячую картошку" можно предложить другую игру, где каждый участник должен передавать друг другу предмет, похожий на картошку, пока не истечет время.

Вся семья образует круг и будет передавать друг другу большой бант или другой праздничный декор, пока тикает таймер. Тот, у кого бант окажется в руках, когда таймер остановится, выбывает, а последний оставшийся "в живых" побеждает.

Конкурс по украшению печенья

Украшение печенья — это неотъемлемая часть праздничного застолья. Чтобы превратить это в игру, добавьте временной элемент: дайте каждому 4 минуты на украшение самого красивого печенья или 10 минут на украшение наибольшего количества печенья.

Можно даже повысить уровень сложности, попросив каждого участника испечь печенье на рождественскую тематику в определенных цветах.

Для еще большего разнообразия можно объединить близких людей в пары и дать им непростое задание. Человек, который украшает печенье, будет с завязанными глазами, а другой человек будет объяснять ему, как это делать.

Шарады

Это классика, которая отлично подходит для всех возрастов. Чтобы придать шарадам рождественский колорит, попросите гостей разыграть праздничные темы, персонажей или мотивы.

Игра с оленями

Для рождественской версии этой старинной игры расставьте плюшевых оленей в ряд и попросите гостей накинуть им на шею миниатюрные венки.

20 вопросов

Вся семья получает 20 вопросов с ответами "да" или "нет", чтобы определить рождественский предмет, спрятанный за спиной хозяина. Тот, кто правильно угадает предмет, выигрывает.

Чтобы усложнить задачу, добавьте время на таймере. Это создаст дополнительное напряжение.

Рождественская игра с полиэтиленовой пленкой

Нужно завернуть и уложить различные небольшие подарки внутрь шара из пищевой пленки. Участники по очереди разворачивают шар, чтобы достать маленькие безделушки, а лучшие призы находятся в центре шара. Можно завернуть подарочные карты, маленькие конфеты, шоколад, елочные украшения и другие небольшие подарки.

Смотрите видео - Игра с полиэтиленовой пленкой:

Угадай мелодию

Подготовьте свою коллекцию рождественских песен. Создайте команды или играйте в одиночку, назначив одного человека диджеем.

Включите всего несколько нот рождественских классических мелодий, и пусть игроки угадают песню. За каждую правильно угадавшую песню начисляется одно очко.

Для получения дополнительных очков игроки должны также прочитать первую строчку.

Угадайте рождественский аромат

Одна из самых прекрасных вещей в праздниках — это связанные с ними запахи: пряная корица, сладкое сахарное печенье и аромат сосновых иголок. Соберите баночки с несколькими разными ароматами (убедитесь, что участники не могут увидеть содержимое и этикетки). Завяжите гостям глаза и попросите каждого угадать аромат.

Смотрите видео - Игра "Угадай рождественский аромат":

Ранее Главред писал, чем полить новогоднюю елку, чтобы она не осыпалась.

Также мы писали о том, что волшебную гирлянду можно создать из всего, что есть под рукой дома - из лент, ткани, деревянных бусин, плотной бумаги или конфет. Их можно повесить не только на перила лестницы, каминные полки и дверные косяки, но и использовать в качестве подхватов для штор или дорожек для стола.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

