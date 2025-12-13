Как быстро и легко одеть пододеяльник: лайфхак для замены постельного белья

Один лайфхак значительно упростит процесс одевания одеяла.

Вы узнаете:

Как правильно разложить пододеяльник, чтобы заправить в него одеяло

Как быстро одеть одеяло в постельное белье

Замена постельного белья - процесс, который мало кто любит. А все потому, что переодевание пододеяльника обычно занимает много времени. Однако одеть одеяло в чистое постельное белье можно и за считанные секунды.

Для этого, как узнал Главред, существует крутой лайфхак. Им в TikTok lena_gordii поделилась украинский блогер Лена Гордиенко.

Как без лишних усилий одеть одеяло в пододеяльник

Пододеяльник надо вывернуть наизнанку и разложить на всю поверхность кровати. Сверху на него выкладываем одеяло, так чтобы его уголки накладывались на уголки пододеяльника.

Далее закручиваем пододеяльник в "рулетик" и в самом низу выворачиваем уголки в обратную сторону с обеих сторон. После этого остается раскрутить одеяло и несколько раз встряхнуть.

О персоне: Лена Гордиенко Лена Гордиенко - украинский блогер, которая в соцсетях публикует видео, в которых делится идеями для дома, рецептами вкусных блюд и полезными лайфхаками.

