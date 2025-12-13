Как быстро и легко одеть пододеяльник: лайфхак для замены постельного белья

Вы узнаете:
- Как правильно разложить пододеяльник, чтобы заправить в него одеяло
- Как быстро одеть одеяло в постельное белье
Замена постельного белья - процесс, который мало кто любит. А все потому, что переодевание пододеяльника обычно занимает много времени. Однако одеть одеяло в чистое постельное белье можно и за считанные секунды.
Для этого, как узнал Главред, существует крутой лайфхак. Им в TikTok lena_gordii поделилась украинский блогер Лена Гордиенко.
Как без лишних усилий одеть одеяло в пододеяльник
Пододеяльник надо вывернуть наизнанку и разложить на всю поверхность кровати. Сверху на него выкладываем одеяло, так чтобы его уголки накладывались на уголки пододеяльника.
Далее закручиваем пододеяльник в "рулетик" и в самом низу выворачиваем уголки в обратную сторону с обеих сторон. После этого остается раскрутить одеяло и несколько раз встряхнуть.
Смотрите видео, как быстро одеть одеяло в пододеяльник:
Читайте также:
- Будет свежей до трех недель: хитрый трюк, как хранить зелень в холодильнике
- Как часто нужно стирать зимние куртки и пальто: эксперты дали четкий ответ
- Мыши исчезнут за одну ночь: обычный кухонный продукт творит настоящие чудеса
О персоне: Лена Гордиенко
Лена Гордиенко - украинский блогер, которая в соцсетях публикует видео, в которых делится идеями для дома, рецептами вкусных блюд и полезными лайфхаками.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред