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Сколько раз в месяц нужно менять постельное белье: ответ удивит

Мария Николишин
6 августа 2025, 16:05
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Постельное белье только на первый взгляд может казаться чистым и свежим.
Сколько раз в месяц нужно менять постельное белье: ответ удивит
Когда нужно менять постельное белье / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Почему нужно менять постельное белье
  • Как часто нужно это делать

Люди проводят почти треть своей жизни в постели. Кажется, что постельное белье долго остается чистым, ведь перед сном большинство принимает душ, но это не так.

Главред решил разобраться, как часто нужно менять постельное белье.

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Как часто следует стирать постельное белье

IFLScience сообщает, что если долго не менять постельное белье, то оно становится идеальной средой для размножения грибков. Всере из-за того, что тепло тела в сочетании с потом, вместе создают рай для микробов.

"В небольшом количестве эти микробы могут не быть такими уж и надоедливыми, но со временем они становятся большей проблемой", - говорится в сообщении.

Так, микробиолог Нью-Йоркского университета Филипп Тьерно рекомендует стирать постельное белье каждую неделю.

Что произойдет, если не стирать постельное белье

Если не стирать постельное белье, то на нем могут накапливаться вещества, вызывающие аллергию. К ним относятся перхоть животных, пыльца, остатки клещей.

Если использовать постельное белье в течение трех недель или более, то бактерии будут накапливаться, и это может вызвать акне или пневмонию.

Кроме того, пылевые клещи - еще один распространенный спутник в постели. Повторная стирка простыней может уменьшить их популяцию.

Сколько раз в месяц нужно менять постельное белье: ответ удивит
Что означают знаки на бирках / Инфографика: Главред

Как правильно хранить постельное белье

Эксперт Тамила Чехович в эфире "Сніданок з 1+1" рассказала, что обычно постельное белье быстро теряет привлекательный вид после стирки, если его неправильно хранить.

По ее словам, существует простой метод складывания, который устранит эту распространенную проблему.

  1. Возьмите простыню в руки так, чтобы лицевая сторона была внутри.
  2. Уголки нужно надеть на одну руку так, чтобы образовался карман.
  3. С остальными уголками нужно сделать так же.
  4. У вас должен получиться квадрат, который можно легко сложить.

Как быстро и легко заправить постель - видео:

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Об источнике: IFLScience

IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в большой научно-популярный сайт.

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