Знают единицы: при какой температуре нужно стирать постельное белье

Вы узнаете:
- Как правильно стирать постельное белье
- Какая температура воды для этого подойдет
Стирка постельного белья может показаться простым делом, но мнения относительно лучшей температуры для надлежащей чистки часто разделяются. Некоторые люди предпочитают более низкие температуры, а другие - высокие.
Главред решил разобраться, какая лучшая температура для стирки постельного белья.
Как стирать постельное белье
Эксперты по уборке говорят, что стирка при неправильной температуре может позволить пылевым клещам процветать в вашем постельном белье, пишет express.co.uk.
Чтобы правильно постирать простыни, эксперты рекомендуют выполнить несколько ключевых шагов, в частности выбрать правильную температуру воды.
"В общем, лучшая температура для стирки постельного белья - от 30 до 40 градусов", - отметили они.
Такая температура воды эффективно чистит простыни, предотвращая повреждение ткани. Однако, некоторые материалы могут потребовать более низких или высоких температур.
Также рекомендуется избегать стирки с более грубыми вещами, такими как полотенца, которые со временем могут вызвать повреждение других тканей.
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