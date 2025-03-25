Знают единицы: при какой температуре нужно стирать постельное белье

Эксперты назвали оптимальную температуру воды для стирки постельного белья.

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Как стирать постельное белье / коллаж: Главред, фото: pixabay

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Как правильно стирать постельное белье

Какая температура воды для этого подойдет

Стирка постельного белья может показаться простым делом, но мнения относительно лучшей температуры для надлежащей чистки часто разделяются. Некоторые люди предпочитают более низкие температуры, а другие - высокие.

Главред решил разобраться, какая лучшая температура для стирки постельного белья.

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Как стирать постельное белье

Эксперты по уборке говорят, что стирка при неправильной температуре может позволить пылевым клещам процветать в вашем постельном белье, пишет express.co.uk.

Чтобы правильно постирать простыни, эксперты рекомендуют выполнить несколько ключевых шагов, в частности выбрать правильную температуру воды.

"В общем, лучшая температура для стирки постельного белья - от 30 до 40 градусов", - отметили они.

Такая температура воды эффективно чистит простыни, предотвращая повреждение ткани. Однако, некоторые материалы могут потребовать более низких или высоких температур.

Также рекомендуется избегать стирки с более грубыми вещами, такими как полотенца, которые со временем могут вызвать повреждение других тканей.

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