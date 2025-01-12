Единицы делают это правильно: как стирать джинсы, чтобы они не сели

Если не подобрать правильный режим и температуру стирки - джинсы можно выбросить на свалку.

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Как стирать джинсы, чтобы они не сели / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем вы узнаете:

Как подготовить джинсы к стирке

Какой режим стирки лучше выбрать для джинсов

Как часто можно стирать джинсы

Сейчас очень много людей носят джинсы, а все потому, что это чрезвычайно удобно, стильно и практично. Но понятно, что со временем любая одежда загрязнится и ее нужно постирать. Однако нужно найти такой способ, что они не потеряли своего вида.

На Ютуб канале Химчистки MINK рассказывают как лучше стирать джинсы. В первую очередь, их нужно подготовить к стирке.

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Сначала вывернуть все карманы, ведь различные безделушки, которые могут там остаться, способны не только испачкать одежду, но и повредить.

Затем джинсы нужно вывернуть, что поможет предотвратить то, что ткань будет выцветать и защитит ее во время стирки.

Все замочки и пуговицы нужно застегнуть, чтобы они не повредили другие вещи в стиралке.

Темные джинсы можно стирать с черным цветом, а светлые или белые - только отдельно.

Джинсовую одежду лучше стирать жидким средством. Черные или очень темные джинсы можно стирать используя специальное средство для такого цвета, тогда их цвет не будет вымываться.

Нельзя стирать вместе с джинсовыми вещами одежду из шерсти или шелка.

На каком режиме лучше стирать джинсы в стиральной машинке

Перед тем, как начинать стирать джинсы в машинке автомат, стоит точно узнать, какой режим для них будет оптимальным. Стиральные машинки имеют специальные функции для очистки джинсов. Хорошо подойдут такие щадящие режимы как "Деликатная стирка" или "Ручная стирка".

Как избавиться от запаха в стиральной машине инфографика / Главред

Если ваша стиральная машина оснащена таким режимом работы как "Джинсы", то вообще отпадают вопросы при выборе режима. Кроме того, необходимо также знать, при какой температуре можно стирать джинсовую одежду - нельзя использовать температуру выше 60 градусов, оптимальная температура - 30 градусов, но можно прочитать инструкции, которые указывают на этикетке одежды.

Стоит обратить внимание и на то, что количество оборотов при отжиме должно быть не более 800 в минуту. Если количество оборотов будет выше, то джинсы могут просто порваться.

Как часто можно стирать джинсы

Обратят внимание на тот факт, что джинсовую одежду нельзя "перестирать". Стиральная машинка со временем разрушает ткань, что приводит к тому, что ткань провисает в таких местах, как колени и ягодицы. Именно поэтому, джинсовую одежду стирать в машинке надо как можно реже. Если джинсы прочные и хорошо сшиты, то носить их без стирки можно будет по меньшей мере неделю.

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О Ютуб канале химчистки MINK Канал создан в 2023 году. Подписалось на него только 26 пользователей, однако это не мешает работникам давать полезные советы для чистки, ремонта и стирки одежды

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