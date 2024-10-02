Не только для модного вида: зачем на джинсах есть заклепки

Это было простое, но очень эффективное решение проблемы износостойкости.

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История заклепок на джинсах довольно интересна / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ни для кого не секрет, что джинсы изначально создавались и задумывались как рабочая одежда, рассчитанная на долговечность и практичность. Однако мало кто задумывался, почему джинсы имеют заклепки. На этот вопрос дали ответ специалисты medium.com.

Кто придумал заклепки на джинсах?

В начале 1870-х годов портной из Невады Джейкоб В. Дэвис начал использовать медные заклепки в тех местах, где его клиенты часто рвали брюки. Чаще всего это было на углах карманов и в зоне ширинки.

Поняв ценность своей идеи, Дэвис объединился с поставщиком ткани Леви Страуссом из Сан-Франциско. В 1873 году они получили патент на использование заклепок в джинсовой одежде, который был действителен до 1890 года.

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История возникновения джинсов Брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклепанными стыками швов на карманах. Впервые массово изготовлены в XVII веке моряками из отходов прорвавшихся парусов. Впервые изготовлены в 1853 году Ливаем Страуссом как рабочая одежда для фермеров. Изначально джинсы шили из конопляной парусины английского или американского производства, значительно подешевевшей из-за упадка парусного флота. Именно благодаря этому материалу джинсы завоевали славу исключительно прочной одежды. Теперь используются повсеместно, пишет Википедия.

Зачем в джинсах используются заклепки?

Как оказалось, такое решение было очень эффективным, ведь заклепки укрепляли швы и карманы. Как результат, это позволяло рабочим и шахтерам носить штаны во время тяжелых условий работы без риска их разрыва.

Скорее всего, Дэвис даже представить себе не мог, что он изобрел ключевую деталь, которая впоследствии стала неотъемлемой характеристикой джинсов.

Быстрый успех заклепкам обеспечило и то, что они отличали брюки Дэвиса от конкурентов.

Хотя другие производители и начали перетягивать эту идею на себя и пробовали создать свои методы укрепления одежды, но ни одно из решений не могло сравниться с прочностью и простотой медной заклепки.

Зачем заклепки на джинсах сегодня?

Даже после окончания срока действия патента заклепки стали неотъемлемой частью джинсов у всех брендов. Заклепки остались знаковым элементом этой одежды, даже после того, как современным пользователям они не всегда нужны для прочности.

Средство от пятен на одежде / Инфографика: Главред

Интересные материалы о джинсах

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