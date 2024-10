От одежды до соли и веника: какие вещи ни в коем случае нельзя давать в долг

Личные вещи, такие как одежда, обувь, украшения или расчески, хранят часть энергии владельца.

Вещи, которые нельзя давать в долг / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

По народным верованиям, некоторые вещи в долг давать совершенно не стоит, если не хотите навлечь на себя беду. Любые личные предметы человека считаются носителями энергетики, объясняют эксперты Liza.

Когда эти вещи передаются другим людям, вместе с ними может передаваться и часть судьбы или эмоций владельца. Это может негативно повлиять на того, кто берет вещь, или же на самого владельца, особенно если у нового пользователя тяжелая энергетика или неудачи в жизни.

Кроме энергетических аспектов, некоторые приметы предупреждают о возможных материальных или даже духовных потерях: можно перенять на себя чужие трудности или несчастливую судьбу.

Соль

Наши предки наделяли соль магическими способностями, поэтому просто так отдавать ее нельзя. Считается, что таким образом можно потерять удачу, здоровье и любимых людей.

Однако часто такое бывает, что кто-то из соседей попросит соли. В таком случае лучше подарить ее насовсем, а не просить вернуть обратно. Или же, чтобы на соли нельзя было заколдовать или проклясть, попросите за нее хотя бы пару копеек. Так на энергетическом уровне вы продаете соль, а не отдаете даром.

Сахар

С сахаром история похожа - его ни брать, ни отдавать не стоит. Существует версия, что, если одолжить кому-то сахар, можно потерять семейное благополучие, взаимопонимание между родными и с любимым.

Посуда, кухонные принадлежности

Если человек всеми способами завладеть на короткое время твоими кухонными принадлежностями, возможно, подоплека у этой просьбы не очень хорошая и кто-то кто-то захочет вас приворожить. Однако, если вы пользуетесь с кем-то одной посудой, например, в общежитии, то это правило не работает.

Ножи и любые острые предметы

Согласно народным верованиям, даже на тот же штопор можно наложить действительно серьезное проклятие. Если человек желает вам явно не добра, то нож или любой другой острый предмет может стать причиной страшных болезней, проблем и беды дома.

Одежда, обувь

С одеждой связано много примет, которые также касаются ситуаций, когда нужно ее кому-то одолжить.

Это абсолютно индивидуальная вещь, которая сохраняет вашу энергетику. Поэтому не стоит одалживать другим ни одежду, ни обувь. Если же все-таки возникла необходимость, лучше символически "продать" свою вещь, взяв за нее хотя бы несколько копеек.

Особенно нежелательно давать в пользование или носить чужую обувь. Причина не только в том, что можно подхватить грибок или другую заразу, но и также в том, что каждая вещь несет чужую энергетику. В английском языке существует выражение "be in his shoes", что означает "быть на месте другого человека". Одалживая обувь, мы будто делим чужую судьбу, которая может быть несчастливой. Поэтому лучше избегать таких ситуаций.

Чем пахнет одежда из секонд-хенда? Неприятный запах одежды из секонд-хенда возникает из-за санитарной обработки специальными химическими веществами. Обычно это формальдегид и бромистый метил - сильные токсины, которые используют для уничтожения насекомых, пылевых клещей, грибков и бактерий, которые могут быть на одежде. Хотя эти вещества эффективно устраняют потенциальные вредные организмы, они могут оставлять сильный запах. Однако, специалисты утверждают, что химикаты, которые применяют для обработки одежды в секонд-хендах, безопасны для людей, если придерживаются установленных стандартов и правил обработки.

Украшения, бижутерия

С драгоценностями уже не перестраховаться ни "дарением", ни "продажей", ведь камни и металлы так просто не проведешь на энергетическом уровне. Золото не так опасно, как серебро, однако и из камней стоит остерегаться лунного камня, бриллиантов и горного хрусталя.

Веник

Веник можно либо выбросить, либо заменить на новый. Другим способом он никогда не должен покидать твое жилье. Наши предки верили, что под веником часто живет домовой, зачем его беспокоить? Более того, если отдать веник кому-то в долг, можно "вымести" из дома всё благосостояние.

