Путин готовит 'сюрприз' для Трампа на переговорах - раскрыты настоящие планы Кремля

На переговорах с президентом США Дональдом Трампом 15 августа Владимир Путин снова будет использовать тактику затягивания времени, указывает Коваленко.

Путин на переговорах с Трампом будет повторять свою обычную стратегию переговоров

Российский диктатор будет размывать формулировки и затягивать время

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин на переговорах с президентом США Дональдом Трампом завтра, 15 августа будет пытаться затягивать время и размывать содержание вопросов. Об этом в своем Telegram написал глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

Он отметил, что основой дипломатической тактики Путина всегда было избегание конкретики, использование максимально размытых формулировок и наполнение разговоров пустыми словами.

"Он просто всегда ворует время, размывает историческими глупостями и рефлексией на прошлое", - указывает Коваленко.

Глава ЦПИ отметил, что учитывая имеющиеся данные, завтра Путин, вероятно, будет действовать в таком же ключе.

Какова стратегия Путина на переговорах с Трампом

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин готовит к встрече с президентом США Дональдом Трампом так называемые "исторические материалы", с помощью которых планирует убедить его, что Украина якобы является "искусственным государством". Как сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины, речь идет о географических картах, которые, по замыслу Кремля, должны "доказать", что Украина сформирована за счет территорий других стран.

Таким образом Путин пытается оправдать вооруженную агрессию России и обосновать претензии на украинские земли.

Переговоры на Аляске - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп выступает против введения новых или усиления действующих санкций против страны-агрессора России, отдавая предпочтение дипломатическим методам для завершения войны РФ против Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, состоится запланированная встреча Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что этот разговор будет иметь значение исключительно для двусторонних отношений между США и РФ.

