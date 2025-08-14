Путин готовит 'сюрприз' для Трампа на переговорах - раскрыты настоящие планы Кремля

О чем говорится в материале:
- Путин на переговорах с Трампом будет повторять свою обычную стратегию переговоров
- Российский диктатор будет размывать формулировки и затягивать время
Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин на переговорах с президентом США Дональдом Трампом завтра, 15 августа будет пытаться затягивать время и размывать содержание вопросов. Об этом в своем Telegram написал глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.
Он отметил, что основой дипломатической тактики Путина всегда было избегание конкретики, использование максимально размытых формулировок и наполнение разговоров пустыми словами.
"Он просто всегда ворует время, размывает историческими глупостями и рефлексией на прошлое", - указывает Коваленко.
Глава ЦПИ отметил, что учитывая имеющиеся данные, завтра Путин, вероятно, будет действовать в таком же ключе.
Какова стратегия Путина на переговорах с Трампом
Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин готовит к встрече с президентом США Дональдом Трампом так называемые "исторические материалы", с помощью которых планирует убедить его, что Украина якобы является "искусственным государством". Как сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины, речь идет о географических картах, которые, по замыслу Кремля, должны "доказать", что Украина сформирована за счет территорий других стран.
Таким образом Путин пытается оправдать вооруженную агрессию России и обосновать претензии на украинские земли.
Переговоры на Аляске - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп выступает против введения новых или усиления действующих санкций против страны-агрессора России, отдавая предпочтение дипломатическим методам для завершения войны РФ против Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, состоится запланированная встреча Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что этот разговор будет иметь значение исключительно для двусторонних отношений между США и РФ.
О персоне: Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
