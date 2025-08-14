Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Путин готовит "сюрприз" для Трампа на переговорах - раскрыты настоящие планы Кремля

Юрий Берендий
14 августа 2025, 21:21
565
На переговорах с президентом США Дональдом Трампом 15 августа Владимир Путин снова будет использовать тактику затягивания времени, указывает Коваленко.
Путин готовит 'сюрприз' для Трампа на переговорах - раскрыты настоящие планы Кремля
Что приготовил Путин на переговоры с Трампом / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

О чем говорится в материале:

  • Путин на переговорах с Трампом будет повторять свою обычную стратегию переговоров
  • Российский диктатор будет размывать формулировки и затягивать время

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин на переговорах с президентом США Дональдом Трампом завтра, 15 августа будет пытаться затягивать время и размывать содержание вопросов. Об этом в своем Telegram написал глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

Он отметил, что основой дипломатической тактики Путина всегда было избегание конкретики, использование максимально размытых формулировок и наполнение разговоров пустыми словами.

видео дня

"Он просто всегда ворует время, размывает историческими глупостями и рефлексией на прошлое", - указывает Коваленко.

Глава ЦПИ отметил, что учитывая имеющиеся данные, завтра Путин, вероятно, будет действовать в таком же ключе.

Путин готовит 'сюрприз' для Трампа на переговорах - раскрыты настоящие планы Кремля
Аляска / Инфографика: Главред

Какова стратегия Путина на переговорах с Трампом

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин готовит к встрече с президентом США Дональдом Трампом так называемые "исторические материалы", с помощью которых планирует убедить его, что Украина якобы является "искусственным государством". Как сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины, речь идет о географических картах, которые, по замыслу Кремля, должны "доказать", что Украина сформирована за счет территорий других стран.

Таким образом Путин пытается оправдать вооруженную агрессию России и обосновать претензии на украинские земли.

Переговоры на Аляске - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп выступает против введения новых или усиления действующих санкций против страны-агрессора России, отдавая предпочтение дипломатическим методам для завершения войны РФ против Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, состоится запланированная встреча Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что этот разговор будет иметь значение исключительно для двусторонних отношений между США и РФ.

Другие новости:

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Аляска мирное урегулирование мирные переговоры Переговоры на Аляске
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин применит "КГБшные штучки" на переговорах: чего он на самом деле хочет от Трампа

Путин применит "КГБшные штучки" на переговорах: чего он на самом деле хочет от Трампа

22:27Мир
Вопрос является критическим: что Трамп на самом деле потребует от Путина на переговорах

Вопрос является критическим: что Трамп на самом деле потребует от Путина на переговорах

21:22Мир
Путин готовит "сюрприз" для Трампа на переговорах - раскрыты настоящие планы Кремля

Путин готовит "сюрприз" для Трампа на переговорах - раскрыты настоящие планы Кремля

21:21Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 14 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 августа: что происходит на фронте (обновляется)

"На восьмом месяце беременности": Могилевская ошеломила признанием

"На восьмом месяце беременности": Могилевская ошеломила признанием

Где три различия между мальчиками: надо быть "гением головоломок", чтобы дать ответ

Где три различия между мальчиками: надо быть "гением головоломок", чтобы дать ответ

"Подбирай слова": Ступка обозвал украинского военного и закатал с ним скандал

"Подбирай слова": Ступка обозвал украинского военного и закатал с ним скандал

Вселенная подготовила испытания: трех знаков будут преследовать проблемы

Вселенная подготовила испытания: трех знаков будут преследовать проблемы

Последние новости

22:27

Путин применит "КГБшные штучки" на переговорах: чего он на самом деле хочет от Трампа

22:24

Ужасная правда: жена обвиненного в насилии Темляка отреагировала на обвинения

22:21

Трамп хочет "переплюнуть" Обаму: что скрывает звонок в Осло на фоне переговоров с РФ

21:25

Лось убил на трассе вице-мисс Россия-2017: подробности жуткой и странной аварии

21:22

Усик откладывает переговоры с Паркером: чем может завершиться судьба пояса WBO

У России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - ШапранУ России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - Шапран
21:22

Вопрос является критическим: что Трамп на самом деле потребует от Путина на переговорах

21:21

Путин готовит "сюрприз" для Трампа на переговорах - раскрыты настоящие планы Кремля

20:27

Россия стоит на пороге распада - сценарий хуже, чем у СССР, чего ждать дальшеВидео

20:15

Как сохранить аккумулятор в форме: эксперты назвали привычки, которые сокращают его жизнь

Реклама
20:03

Полуокружение Дружковки и Константиновки: почему Путин спешит до осенимнение

19:56

Чрезвычайный уровень пожарной опасности: Украину накрывает мощная жара

19:39

Зачем нужно опускать крышку унитаза: эксперты назвали основные причины

19:10

Куда намылились Путин с Трампом?мнение

19:03

Успение Пресвятой Богородицы: 4 запрета в день важного церковного праздника

19:01

Земля будет как пух: огородница рассказала, что посеять после уборки картофеляВидео

18:44

Россия потеряла истребитель Су-30СМ возле Змеиного - что известно о судьбе пилотов

18:18

Линдси Лохан возвращается в крупный телепроект: сюжет нового сериала

18:11

"Я не очень классная жена": Наталья Могилевская рассказала о завершении карьеры и одиночествеВидео

17:50

"Я 6 лет не видела детей": чувствительные видео с обмена пленнымиФотоВидео

17:36

Вопрос территорий и не только - Трамп раскрыл, чем закончатся переговоры с Путиным

Реклама
17:19

Вкусно как в ресторане: идеальная закуска из простых ингредиентов

17:18

"Новая глава": Потап воссоединился с бывшей женой

17:15

Вот почему кот падает на землю когда видит хозяина - объяснение удивит многихВидео

17:04

В городах Украины отключат 3G уже в конце августа: кого коснутся изменения

16:42

Чудеса случаются: один из легендарных экс-командиров вернулся из плена

16:34

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с щенком за 21 секунду

16:28

В Белом доме послали сигнал Путину перед саммитом на Аляске - что его ждет

16:15

Где число 333: его нужно найти всего за три секунды

16:14

Очень часто ломаются: механик назвал четыре машины, которые не стоит покупать

16:03

"Совсем не узнать": как Соломия Витвицкая выглядела 20 лет назад

16:02

Жены украинских футболистов: одна другой горячее

15:47

Как узнать пол ребенка до его зачатия - ученые раскрыли нюанс, который меняет все

15:44

"Обманывала во всем": экс-жена умершего актера Краско обвинила во лжи его сиделку

15:30

Даже унитаз чище: в каком месте квартиры больше всего микробов

15:22

Чувствуют все: пять знаков зодиака с самой сильной интуицией

15:08

Позирование Порошенко в лакшери-пиджаке с военными на фоне войны это цинизм и безвкусица – эксперт

15:01

Экс-детектив НАБУ Ликунов перешел в "Укрзалізницю", в отношении которой вел расследование – эксперт заявил о конфликте интересов и нарушении закона

14:55

Храним закрутки правильно: где лучше всего держать домашние консервы

14:53

Украина и Россия провели особый обмен пленными - кого удалось вернуть из пленаФото

14:47

Путин готовит карты: диктатор РФ придумал план, как оправдаться перед Трампом на встрече

Реклама
14:21

Путин перед встречей с Трампом сделал заявление о войне в Украине: что сказал

14:20

Гороскоп на завтра 15 августа: Водолеям - покой, Овнам - боль

14:19

В Украине весомо снизилась цена популярного мяса: где продается дешевле всего

14:03

Завтрак и разговоры наедине: появился график будущей встречи Трампа и Путина

13:47

15 августа Успение Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в этот день

13:37

"На восьмом месяце беременности": Могилевская ошеломила признанием

13:07

Полная изоляция и педагоги из Африки: как живут сыновья Путина

13:02

Грех ли заниматься нумерологией и какое наказание ждет: священник ответилВидео

12:38

В Украине обнаружен опасный комар: как выглядит и какие болезни переносит

12:04

РФ может возобновить массированные удары по Украине: майор назвал две опасные даты

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять