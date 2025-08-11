Укр
Читать на украинском
Тайная резиденция на Аляске: в каком городе могут встретиться Трамп и Путин

Анна Ярославская
11 августа 2025, 08:28
По данным The New York Times, Секретная служба США арендовала дом в Анкоридже.
15 августа Трамп встретится Путиным в американском штате Аляска / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

  • Белый дом не подтвердил точное место проведения переговоров
  • Секретная служба США арендовала шестикомнатный дом в Анкоридже

В пятницу, 15 августа, на Аляске состоится встреча президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина. Белый дом не подтвердил точное место проведения встречи. Однако СМИ стало известно, в каком городе Секретная служба США арендовала дом.

Как пишет The New York Times, риелтор, который занимается краткосрочной арендой жилья в Анкоридже и является почетным консулом Германии, сообщил, что для встречи он арендовал Секретной службе США шестикомнатный дом.

"Сегодня утром со мной связались сотрудники Секретной службы США и спросили, есть ли у меня свободные помещения, и я ответил, что у меня есть помещения, которые им нужны", - рассказал Ларри Дисброу.трам

Тем временем мэр Анкориджа Сюзанна ЛаФранс заявила, что не получила никакой информации о том, состоится ли в ее городе встреча Трампа и Путина.

"Принимать лидеров здесь, на Аляске - обычное дело. Быть местом дипломатии - часть нашей истории, ведь мы находимся на перекрестке дорог всего мира", - сказала мэр.

Трамп посещал Аляску как минимум пять раз с момента вступления в должность в 2017 году. В основном он останавливался на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Поездка на Аляску на встречу с Путиным станет первым официальным визитом Трампа в этот штат с начала его второго президентского срока.

Встреча Путина и Зеленского - перспективы

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный прокомментировал вероятность встречи президентов Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Я считаю, что формат с участием трех лидеров - Трампа, Путина и Зеленского - наименее вероятен. Я продолжаю придерживаться мнения, что Путин никогда не согласится сесть за стол с Зеленским, а один-на-один - тем более", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что для российского диктатора это будет унижением, ведь он не считает Зеленского равным себе.

Переговоры по завершению войны в Украине

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп анонсировал, что 15 августа на Аляске он встретится с главой Кремля Владимиром Путиным. Ключевой темой их переговоров будет война в Украине.

Накануне Трамп сказал журналистам, что между Украиной и Россией может быть "обмен территориями".

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что в ходе переговоров по урегулированию в Украине никакие большие куски территории не будут отдавать просто так, если за них "не сражались или не завоевали на поле боя".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал предстоящую встречу между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в Аляске важным тестом на серьезность Путина относительно прекращения войны в Украине.

На переговорах с Россией США будут действовать с позиции силы, и в конце концов будет найдено общее решение для прекращения войны. Такое мнение озвучила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к диалогу между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, которая должна пройти на Аляске. В то же время в СМИ появилась информация о возможном подключении президента Украины Владимира Зеленского к этому диалогу.

война в Украине новости США Аляска Дональд Трамп Владимир Путин война России и Украины
