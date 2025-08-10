Укр
Читать на украинском
В США прокомментировали план с "обменом территорий": о каких землях идет речь

Алексей Тесля
10 августа 2025, 18:52
310
Обе стороны должны согласиться завершить эту войну, подчеркнул Мэттью Уитакер.
Линдси Грэм, ВСУ
В США прокомментировали ситуацию вокруг урегулирования / Коллаж: Главред, фото: Facebook/LindseyGrahamSC, 66-я ОМБр

Главное:

  • Большие куски территории не будут отдавать просто так
  • Украина получит гарантии безопасности

В ходе переговоров по урегулированию в Украине никакие большие куски территории не будут отдавать просто так, если за них "не сражались или не завоевали на поле боя", заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер.

"Никакие большие куски или участки территории, за которые не боролись или не заслужили на поле боя, не будут просто так отданы... Обе стороны должны согласиться завершить эту войну... нам нужно, чтобы она закончилась. Мы могли бы спасти тысячи жизней благодаря соглашению", - сказал дипломат в эфире телеканала CNN.

видео дня

В свою очередь сенатор Линдси Грэм также упомянул идею "обмена территориями" в эфире NBC.

"Я хочу быть с вами честным. Украина не собирается изгонять всех россиян. И Россия не пойдёт на Киев. В конце будет обмен территориями", - заявил Грэм.

Он сказал, что обмен территориями произойдёт только "после того, как Украина получит гарантии безопасности, чтобы Россия не допустила повторения подобных действий".

"Нужно сказать Путину, что произойдёт, если он сделает это в третий раз", — сказал Грэм, имея в виду аннексию Крыма Россией в 2014 году, а также вторжение России в 2022 году.

Подготовка переговоров: что известно об участии Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в переговорах между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным, которые планируются на Аляске. Появившиеся в СМИ сообщения указывают на возможное подключение украинской стороны к этим обсуждениям.

В свою очередь, представители европейских стран заявили о поддержке дипломатических усилий Трампа, однако подчеркнули, что любые мирные инициативы должны начинаться только после установления режима прекращения огня. Кроме того, они настаивают на том, что Украина должна быть полноправным участником переговорного процесса.

Ранее Главред писал, что президент Владимир Зеленский сообщил, что уже обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, Белый дом работает над организацией встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако в Америке и Европе высказываются опасения, что Путин выдвинул идею встречи, чтобы и дальше тянуть время, а не для того, чтобы договориться о мире.

Напомним, ранее стало известно, что Белый дом работает над организацией встречи президентов Дональда Трампа, Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина.

Другие новости:

Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

