"Время завершать войну": Зеленский заявил о встречах на уровне лидеров

Мария Николишин
7 августа 2025, 13:55
Зеленский также поговорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
Встречи на уровне лидеров / коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • Встречи на уровне лидеров могут состояться уже в ближайшее время
  • Могут состояться два двусторонних формата и один трехсторонний
  • Европа должна быть участницей соответствующих процессов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вчера обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, речь идет о двух двусторонних форматах и одном трехстороннем.

"Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны. Время завершать войну", - говорится в сообщении.

Президент также добавил, что говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

"Украина и Германия одинаково видят необходимость как можно быстрее завершить войну достойным миром, и параметры окончания этой войны будут определять условия безопасности для Европы на десятилетия", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что война именно в Европе, и Украина - неотъемлемая часть Европы. Поэтому Европа должна быть участницей соответствующих процессов.

"Скоординировали наши позиции с Германией. Договорились еще переговорить с Фридрихом. Советники по безопасности сегодня проведут встречу онлайн для согласования наших общих взглядов - Украина и вся Европа, Соединенные Штаты", - подытожил президент.

Завершение войны в Украине

Российский оппозиционный политик, в прошлом депутат Государственной думы РФ, единственный, кто в свое время проголосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев заявил, что перемирие не будет означать окончание войны, но оно может начать прекращение активных боевых действий.

Он также верит, что Украина рано или поздно вернет оккупированные территории.

Переговоры о завершении войны - что известно

Как сообщал Главред, встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в ближайшие дни. Стороны приступили к ее проработке.

Также известно, что Кремль продолжает затягивать любые потенциальные переговоры по прекращению огня с Украиной. Это происходит даже на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести жесткие пошлины до 8 августа.

Посол Украины в Анкаре Нариман Джелял говорил, что Украина считает, что именно Турция является лучшей страной-посредником для организации переговоров с участием президентов Владимира Зеленского, Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина.

Читайте также:

О персоне: Фридрих Мерц

Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus.

По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

