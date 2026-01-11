Секрет хитрых сантехников: трюк с батареей мгновенно экономит тепло

Если с утра полностью раздвинуть шторы и жалюзи, солнечные лучи свободно попадают в помещение и естественным образом его прогревают.

Эксперты в сфере отопления поделились неожиданно простым приёмом, который помогает сделать комнату теплее без дополнительных затрат.

Оказывается, важную роль играет не техника, а правильное использование дневного света, пишет Express.

Если с утра полностью раздвинуть шторы и жалюзи, солнечные лучи свободно попадают в помещение и естественным образом его прогревают. Свет, проходя через стекло, приносит с собой тепловую энергию, которую "накапливают" пол, стены и мебель.

Затем эти поверхности постепенно отдают тепло обратно воздуху, повышая общую температуру в комнате. Такой эффект называют пассивным солнечным обогревом.

Чтобы он работал максимально эффективно, шторы стоит держать открытыми в светлое время суток, а с наступлением вечера — плотно закрывать. Это помогает удержать накопленное тепло внутри и заметно снизить потери через окна.

Дополнительный эффект дают плотные занавеси или специальные теплоотражающие материалы вокруг оконных проёмов. Они создают барьер, который препятствует уходу тепла и позволяет помещению дольше оставаться тёплым даже без активной работы радиаторов.

Наибольшую пользу приносят окна, выходящие на юг — именно они получают больше всего солнечного света в течение дня. Восточные окна прогреваются утром, западные — ближе к вечеру, а северные почти не участвуют в этом процессе.

Важно учитывать и простые детали: чистые стёкла и отсутствие препятствий снаружи, таких как густые деревья или близко стоящие здания. Чем больше света попадает в дом, тем заметнее будет результат.

Важная настройка отопления: советы экспертов

Регулировка радиаторов — процесс небыстрый и требующий внимания к деталям, но специалисты подчёркивают: результат полностью оправдывает затраченные усилия. После правильной настройки тепло в доме распределяется равномернее, исчезают холодные зоны и повышается общий уровень комфорта.

Суть процедуры сводится к поэтапной настройке каждого отопительного прибора. Для этого систему на время останавливают, по очереди регулируют подачу теплоносителя на радиаторах, выставляют оптимальный режим работы и отслеживают, как прогреваются трубы и батареи.

Чтобы выполнить балансировку самостоятельно, потребуется минимальный набор инструментов: устройство для выпуска воздуха из радиаторов, ключи для работы с клапанами, отвертка, а также прибор для контроля температуры — подойдёт электронный термометр или мультиметр с соответствующей функцией.

Как писал Главред, если вы не уверены, что радиаторы работают как надо, их стоит "прокачать" — то есть выпустить из них накопившийся воздух и улучшить отопление. Регулярное удаление воздуха (примерно два раза в год) помогает поддерживать отопление в рабочем состоянии и экономит на счетах за электроэнергию.

Напомним, ранее сообщалось о том, как уменьшить затраты на отопление. Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.

