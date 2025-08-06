"Решающий момент": в Китае заявили о "шаге вперед" в урегулировании войны в Украине

Представители Китая и Бразилии готовы способствовать прекращению огня и мирным переговорам.

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В Китае заявили о "шаге вперед" в урегулировании войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что заявили в МИДе Китая:

РФ и Украина уже начали переговоры, сделав важный шаг вперед

Текущий процесс урегулирования кризиса достиг решающего момента

Китай поддерживает переговоры между Украиной и Россией. В Пекине считают, что процесс урегулирования войны достиг "критического момента". Об этом в среду, 6 августа, заявил министр иностранных дел КНР Ван И во время переговоров со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом.

Отмечается, что чиновники обменялись мнениями по поводу "украинского кризиса" (так в Китае называют войну России против Украины, – ред.). При этом Ван И заявил, что "консенсус", достигнутый Китаем и Бразилией, якобы сыграл положительную роль в деэскалации "кризиса".

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"Россия и Украина уже начали переговоры, сделав важный шаг вперед. Текущий процесс урегулирования кризиса достиг решающего момента", – говорится в заявлении МИД КНР.

Представители Китая и Бразилии также подтвердили, что готовы способствовать прекращению огня, мирным переговорам и другим вопросам для "политического урегулирования кризиса".

Инфографика: Главред

Позиция Китая в войне Украины с РФ:

Как сообщал Главред, в Китае заблокировали продажу Украине дронов. Кроме того, по данным Bloomberg, китайцы перестали продавать компоненты дронов странам Европы. Официально КНР это отрицает.

Напомним, Трамп не готов к санкциям и до сих пор надеется оторвать Россию от Китая, рассказал Главреду российский дипломат Борис Бондарев. По его словам, в Белом доме не понимают, что сегодня Москва больше заинтересована в развитии отношений с Пекином, чем с Вашингтоном.

Как сообщал Главред, министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас заявил, что Пекин не может допустить поражения РФ в войне, которую она развязала в Украине.

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