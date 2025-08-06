Китайские наемники в Украине: Пекин ответил на громкое заявление Зеленского

Пекин неоднократно предупреждал своих граждан о необходимости избегать зон вооружённых конфликтов.

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В Китае ответили на заявление Владимира Зеленского / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

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В Пекине отреагировали на заявление президента Украины

Позиция Китая по вопросу войны в Украине остаётся неизменной

Власти Китая отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о присутствии китайских наемников, которые воюют на стороне России в Харьковской области.

Как сообщили в пресс-службе МИД КНР, Пекин неоднократно предупреждал своих граждан о необходимости избегать зон вооружённых конфликтов за рубежом и настоятельно не участвовать в боевых действиях, вне зависимости от стороны, передает Укринформ.

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Отвечая на запрос журналистов относительно слов Зеленского о замеченных иностранных наемниках, включая китайских, в районе Волчанска, в ведомстве подчеркнули: позиция Китая по вопросу войны в Украине остаётся неизменной — страна продолжает выступать за дипломатическое урегулирование и как можно более скорое прекращение боевых действий.

/ Инфографика: Главред

Военное сотрудничество РФ и Китая: мнение аналитика

Военный аналитик и директор по развитию Defense Express Валерий Рябых отметил, что в утекших документах ФСБ содержатся сведения о том, что еще в начале широкомасштабной войны России против Украины в Москве обсуждались меры по усилению контрразведывательной деятельности в контексте взаимодействия с Китаем.

Он подчеркнул, что регулярные совместные военные маневры выгодны обеим сторонам, поскольку дают возможность оценить и сопоставить свои боевые потенциалы.

Как сообщал Главред, в Китае заблокировали продажу Украине дронов. Кроме того, по данным Bloomberg, китайцы перестали продавать компоненты дронов странам Европы. Официально КНР это отрицает.

Напомним, Трамп не готов к санкциям и до сих пор надеется оторвать Россию от Китая, рассказал Главреду российский дипломат Борис Бондарев. По его словам, в Белом доме не понимают, что сегодня Москва больше заинтересована в развитии отношений с Пекином, чем с Вашингтоном.

Как сообщал Главред, министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас заявил, что Пекин не может допустить поражения РФ в войне, которую она развязала в Украине.

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Об источнике: Укринформ Государственное информационное агентство, которое ежедневно публикует около 500 информационных и аналитических сообщений на украинском, английском, испанском, немецком, французском, польском и японском языках и почти 200 оригинальных фотоснимков. Предшественник Укринформа - Украинское телеграфное агентство начало действовать 16 марта 1918 года.

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