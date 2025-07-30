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Россия и Китай готовят совместные маневры: эксперт рассказал, чего стоит ожидать

Руслан Иваненко
30 июля 2025, 22:54
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Эксперт объясняет, почему Россия вынуждена поддерживать военное сотрудничество с Китаем несмотря на риски.
Россия и Китай готовят совместные маневры: эксперт рассказал, чего стоит ожидать
Совместные маневры могут служить не только демонстрацией силы, но и геополитической игрой по интересам / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео

Читайте в материале:

  • Почему Китай и РФ проводят совместные военные учения
  • Каковы истинные мотивы маневров "Морское взаимодействие-2025"
  • Как эти учения позволяют "держать руку на пульсе" соперника

В августе Китай и Россия планируют провести совместные военные учения, которые состоятся в районе Владивостока, Японском море и Тихом океане. Это вызывает вопросы об истинных мотивах таких маневров.

Они могут служить не только отработке совместных действий, но и проверке возможностей потенциального противника. Об этом в эфире Еспресо заявил военный эксперт, директор развития Defense Express Валерий Рябых.

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"Они понимают, что Китай является естественным антагонистом Российской Федерации и будет сохранять определенную приверженность к сотрудничеству с Россией пока это не будет противоречить его интересам", - отметил Рябых.

Эксперт также привел пример слива документов ФСБ, которые указывают на разработку мер по усилению контрразведки в отношениях с Китаем еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Регулярные совместные учения, по его словам, полезны для обеих сторон, поскольку позволяют "сверить военные возможности друг друга".

Больше чем просто военные учения

Валерий Рябых предупреждает, что под видом партнерства такие мероприятия могут быть в первую очередь способом зондирования потенциала соперника. Это позволяет "держать руку на пульсе" и своевременно реагировать на любые изменения.

Следовательно, учения "Морское взаимодействие-2025" между ВМС Китая и России могут оказаться не просто демонстрацией силы, а частью сложной геополитической игры.

Что стоит за заявлением Ван И

Во время встречи с новой верховной представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин не может допустить поражения России в войне против Украины.

"В случае краха РФ США сосредоточат все свое внимание на борьбе с Китаем", - якобы сказал он, сообщает The Hill.

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине
Позиция Китая / Инфографика: Главред

Издание отмечает, что Ван И, вероятно, "притворялся" во время разговора с Каллас. Авторы материала напоминают: в отличие от США, которые находятся далеко и пока не прибегли к жестким действиям против Китая, Россия для Пекина является гораздо более насущной проблемой, а возможно, даже угрозой.

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Как сообщал Главред, в Китае заблокировали продажу Украине дронов. Кроме того, по данным Bloomberg, китайцы перестали продавать компоненты дронов странам Европы. Официально КНР это отрицает.

Трамп не готов к санкциям и до сих пор надеется оторвать Россию от Китая, рассказал Главреду российский дипломат Борис Бондарев. По его словам, в Белом доме не понимают, что сегодня Москва больше заинтересована в развитии отношений с Пекином, чем с Вашингтоном.

Кроме того, 2 июля министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас заявил, что Пекин не может допустить поражения РФ в войне, которую она развязала в Украине. В случае краха РФ США сосредоточат все свое внимание на борьбе с Китаем, якобы сказал он.

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Об источнике: Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

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