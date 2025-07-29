Украине передадут новое высокоточное оружие: как это повлияет на ситуацию на фронте

Украинские военные получат 33 тыс. комплектов наведения с искусственным интеллектом. Такое оружие передадут в рамках контракта с Пентагоном на 50 млн долл.

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Украине передадут новое высокоточное оружие/ коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скрин из видео

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Украина получит новое высокоточное оружие

Наше государство получит 33 тыс. комплектов наведения с искусственным интеллектом

Такое оружие передадут в рамках контракта с Пентагоном на сумму 50 млн долл.

Украине передадут новое высокоточное оружие. Наше государство получит 33 тыс. комплектов наведения с искусственным интеллектом, которые передадут в рамках контракта с Пентагоном на сумму 50 миллионов долларов.

Об этом сообщает The Times. Поставкой такого оружия будет заниматься американо-немецкая компания Auterion.

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Получение таких комплектов наведения с ИИ поможет украинским военным превратить дешевые дроны в высокоточное оружие, которое будет способно эффективно действовать в условиях активной радиоэлектронной борьбы со стороны страны-агрессора России. Благодаря новым комплектам уже до конца текущего года защитникам Украины может удаться изменить боевую эффективность украинских беспилотников.

В такие комплекты входят миниатюрный бортовой компьютер, камера и радиоустройство. С их помощью дроны смогут самостоятельно нацеливаться на объекты, которые движутся, а также уклоняться от препятствий и выполнять автономные боевые задачи.

В издании отметили, что такие технологии особенно важны в условиях летнего наступления российской оккупационной армии.

Как сообщил генеральный директор Auterion Лоренц Майер, объемы этой поставки в десять раз превышают имеющиеся.

Военная помощь Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Александр Сырский объявил о мощном усилении украинской ПВО. Главком ВСУ Александр Сырский встретился с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО.

Также ранее сообщалось, что Украина получила несколько систем Patriot - СМИ назвали количество переданных ЗРК. Остальные батареи Patriot могут быть получены за пределами стран НАТО.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов раскрыл, почему НАТО не сможет купить оружие для ВСУ. В ситуации вокруг новых оружейных поставок Украине много подводных камней, считает Олег Жданов.

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Об источнике: The Times The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

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