Была на 7 месяце беременности: ракетный удар РФ унес жизнь 23-летней женщины

Местные СМИ пишут, что женщина ждала сына.

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Российская ракета убили 23-летнюю беременную женщину / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Ауловский ставропигиальный округ

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Россияне ударили ракетами по Каменскому

В результате вражеского удара погибла беременная женщина

В ночь на 29 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Каменское - по территории городской больницы. В результате вражеской атаки погибли три человека, среди которых беременная женщина по имени Диана, которой было всего 23 года. Об этом сообщил Ауловский старостинский округ.

"29 июля в результате ракетного удара по роддому в городе Каменское погибла жительница нашего поселка Кошик Диана Анатольевна, не найдется слов, чтобы выразить боль и одновременно злость, приносим свои искренние соболезнования родным и близким людям, светлая память!", - говорится в сообщении. видео дня

Женщина, которая погибла в результате ракетного удара россиян / фото: t.me/kmnskoe

24 Канал со ссылкой на местные СМИ пишет, что женщина находилась на седьмом месяце беременности. В момент российского ракетного удара она лежала на сохранении в роддоме в Каменском.

В Telegram-канале пишут, что женщина ждала сына, но россияне оборвали ее жизнь и жизнь ее нерожденного ребенка.

"Это был невероятно хороший и ласковый человек. Она всегда заряжала всех улыбками! ... Я таких светлых людей как она не встречала ... Это горе для всех ... Все вместе с ней ждали долгожданной встречи с сыночком ...", - пишут местные СМИ со ссылкой на родных Дианы.

Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, поздно вечером 28 июля российская оккупационная армия нанесла авиационный удар по Беленьковской исправительной колонии в Запорожской области. В результате удара погибли 17 человек, еще 42 получили ранения. У пострадавших осколочное поражение лица.

Ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что ночью враг 8 раз обстрелял Запорожский район. По предварительным данным, оккупанты применили ФАБы.

Позже президент Владимир Зеленский отреагировал на российские массированные удары. Он заявил, что под вражеской атакой этой ночью оказались 73 украинских города и села.

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Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия . Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс" владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. 24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и тому подобное. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

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