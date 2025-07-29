Кого в первую очередь могут мобилизовать с 1 августа 2025 года: список

В связи с российской агрессией, в Украине продлили всеобщую мобилизацию до 5 ноября текущего года.

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Кого коснется мобилизация в августе 2025 года / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Кого могут мобилизовать с 1 августа 2025 года

Кто может добровольно присоединиться к армии

В Украине продлили всеобщую мобилизацию до 5 ноября текущего года, но общие правила призыва не изменились. Военнообязанными считаются мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, но законодательством предусмотрен ряд нюансов. Главред со ссылкой на материал Эспрессо выяснил, кому грозит мобилизация с 1 августа.

Кому грозит призыв с 1 августа 2025 года

Известно, что мобилизовать смогут мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые:

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не имеют отсрочки от мобилизации;

прошли медицинскую комиссию и были признаны годными к службе;

не имеют "брони" от критических предприятий.

Также могут призвать и мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, но только в том случае, если они уже проходили срочную службу или имеют звание офицера запаса - например, после окончания военной кафедры.

Кто может добровольно присоединиться к армии

Добровольно мобилизоваться могут:

женщины в возрасте до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья;

мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, которые ранее не принимали участие в выполнении срочной службы - на службу по контракту;

люди с инвалидностью, а также те, кто получил право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам.

Кого из украинцев мобилизуют в первую очередь в августе

Приоритетом для армии остаются люди с боевым опытом. Речь идет о штурмовиках, артиллеристах и тому подобное.

Также командирам важны специалисты из разных сфер. Это могут быть водители, IT-специалисты, связисты или люди, которые будут поддерживать технику в исправном состоянии.

Также одно из возможных направлений службы - это работа в штабе.

Стоит помнить, что граждане в возрасте 18-60 лет всегда должны иметь при себе военно-учетный документ и показывать его по требованию сотрудника ТЦК, полицейского или пограничника.

Повестку могут вручить в любом общественном месте, на блокпосте или по адресу проживания военнообязанного.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - новости по теме

Как писал Главред, Верховная Рада продлила действие режима военного положения и всеобщую мобилизацию в Украине на 90 дней - до 5 ноября текущего года.

Кроме того, недавно ВРУ приняла важные изменения в законодательство. Одним из ключевых решений стало принятие закона №13229, который позволяет лицам старше 60 лет добровольно подписывать контракт на прохождение военной службы.

Напомним, народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина мобилизует около 30 тысяч человек ежемесячно.

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Об источнике: Верховная Рада Украины Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

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