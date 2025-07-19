Сколько людей мобилизует Украина ежемесячно: нардеп четко ответил

Сейчас в Украине около 1,5 млн человек не обновили свои данные и не идут в ТЦК.

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Народный депутат сделал заявления о мобилизации в Украине / Коллаж: Главред, фото: 45 ОМБр, УНИАН

Ключевые тезисы:

Украине удается мобилизовывать 30 тысяч человек ежемесячно

Иногда работники ТЦК во время задержания нарушают права человека

Украина мобилизует около 30 тысяч человек ежемесячно. Об этом заявил народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире Radio NV.

Он добавил, что вопросом мобилизации должны заниматься местные власти, а не военные. Однако, по его словам, политики не хотят раздавать повестки, ведь людям "это не понравится".

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Костенко признал, что бывают случаи, когда во время задержания работники ТЦК нарушают права человека.

"Есть такие случаи. Да, эти случаи есть, 100%. Но давайте говорить о случаях того, что у нас, пожалуй, 1,5 млн человек, которые не обновили свои данные и не идут в ТЦК. И давайте говорить о случаях, что у нас солдаты на первой линии сидят по 200 дней", - объяснил Костенко.

Также народный депутат отреагировал на заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно демобилизации после победы.

Костенко подчеркнул, что демобилизация четко зависит от мобилизации людей.

"Если бы у нас были люди на мобилизацию, возможно бы и обсуждался вопрос сроков. И я за, чтобы были четкие сроки. Потому что это конкретная мотивация для людей... ВР дала задание Правительству, чтобы они наработали законопроект о демобилизации. Они должны были это сделать еще год назад. Но они этого не сделали", - отметил Костенко.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - новости по теме

Во вторник, 15 июля, Верховная Рада продлила действие режима военного положения и всеобщую мобилизацию в Украине на 90 дней - до 5 ноября текущего года.

Позже ВРУ приняла важные изменения в законодательство, направленные на усиление обороноспособности государства. Одним из ключевых решений стало принятие закона №13229, который позволяет лицам старше 60 лет добровольно подписывать контракт на прохождение военной службы.

Как писал Главред, Россия целенаправленно атакует украинские ТЦК, пытаясь сорвать мобилизацию. Однако спикер Сухопутных войск Виталий Саранцев заявил, что мобилизация в Украине будет продолжаться несмотря на удары.

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О персоне: Роман Костенко Роман Костенко - народный депутат Украины, Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

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