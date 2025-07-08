РФ бьет по ТЦК целенаправленно: в ВСУ откровенно сказали, что будет с мобилизацией

Россия целенаправленно атакует ТЦК, стремясь сорвать мобилизацию в Украине, рассказал Виталий Саранцев.

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В ВСУ раскрыли коварный план врага по ТЦК и мобилизации / Коллаж: Главред, фото: 45 ОМБр, УНИАН

Ключевые тезисы Саранцева:

Ударами по ТЦК РФ хочет сорвать мобилизацию в Украине

Несмотря на это, мобилизация будет продолжаться

ВСУ приняли все меры для непрерывного доукомплектования подразделений

Российские войска целенаправленно наносят удары по украинским ТЦК, пытаясь сорвать мобилизационный процесс. Однако мобилизация в Украине будет продолжаться. Об этом сообщил спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в эфире телемарафона.

"Несмотря на все усилия врага, который стремится притормозить этот процесс, или даже остановить его, мобилизация у нас продолжалась, продолжается и будет продолжаться", - сказал он. видео дня

По его словам, приняты все необходимые меры для того, чтобы процесс доукомплектования подразделений Сил обороны оставался непрерывным.

Кроме прямой цели - срыва мобилизации, Россия также пытается повлиять на общественное мнение. По словам Саранцева, многие ТЦК расположены в густонаселенных районах, где есть развитая инфраструктура, поэтому удары по ним могут повлечь серьезную опасность для мирных жителей.

"Такое опасное соседство должно возмутить граждан и подтолкнуть их к каким-то действиям против ТЦК... Именно на это Россия, скорее всего, делает ставку", - добавил Саранцев.

Удары РФ по украинским ТЦК - последние новости

Как сообщал Главред, 7 июля российская армия нанесла удары дронами по территориальным центрам комплектования в Харькове и Запорожье. В Харькове ранены три человека, в Запорожье - один военнослужащий. Повреждены здания и прилегающие территории ТЦК.

Также Винницкий областной ТЦК и СП сообщил о рассредоточении подразделений для безопасности граждан из-за напряженной ситуации в стране. Прием по медицинским вопросам с 7 июля происходит в больнице им. Пирогова, а по социальным - с 9 июля в "Прозрачном офисе".

Кроме этого, за последние две недели РФ осуществила уже шестую атаку на здания территориальных центров комплектования. Как пояснили в ВСУ, удары имеют целью сорвать мобилизацию, ведь ТЦК - ключевые для этого структуры.

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О персоне: Виталий Саранцев Виталий Саранцев - полковник Вооруженных сил Украины, официальный представитель командования Сухопутных войск ВСУ.

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