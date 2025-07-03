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"Есть погибшие и раненые": в Полтаве серия взрывов, РФ ударила БпЛА по ТЦК

Алексей Тесля
3 июля 2025, 09:46обновлено 3 июля, 10:30
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В направлении областного центра с севера и запада направлялись ударные беспилотники РФ.
дроны Shahed
РФ атаковала Полтаву дронами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • В Полтавской общине были слышны звуки взрыва
  • Пишут, что предварительно есть попадание в здание ТЦК

В Полтавской области были слышны взрывы в ходе атаки БпЛА армии страны-агрессора РФ, сообщил глава областной военной администрации Владимир Когут.

"В Полтавской общине были слышны звуки взрыва. Информацию уточняем. Не пренебрегайте безопасностью, до отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!", — написал он в Telegram.

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В свою очередь в Воздушных силах сообщили, что в направлении областного центра с севера и запада направлялись ударные беспилотники.

ВВС Украины сообщили о приближении вражеских беспилотников к Полтаве с северного и западного направлений. Жителей призвали немедленно укрыться.

Секретарь городского совета Полтавы Екатерина Ямщикова заявила, что на населённый пункт была совершена масштабная атака дронов.

"Наша громада подверглась интенсивному удару со стороны российских БпЛА. Все экстренные и профильные службы задействованы в ликвидации последствий", — написала она.

Она также уточнила, что на территории уже действуют оперативные штабы, а соответствующие службы работают на местах в усиленном режиме.

Местные паблики пишут, что предварительно есть попадание в здание ТЦК. Информация требует уточнения.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

Подробности удара РФ

Как сообщили в Сухопутных силах ВСУ, 3 июля около 9:00 враг нанес удар по городу Полтава. В результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

"Из-за другого попадания вблизи Полтавского областного ТЦК и СП возник пожар на территории частного жилого дома. К сожалению, есть погибшие и раненые, в частности, из числа гражданских. На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется и будет поставлена в известность дополнительно", - сказано в сообщении.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 3 июля российская оккупационная армия атаковала Одессу дронами. Прогремели взрывы. В результате атаки поврежден 9-этажный дом, 50 человек эвакуировали, четыре человека пострадали.

Напомним, ранее Харьковская область подверглась очередной атаке российских беспилотников. В нескольких населенных пунктах повреждена гражданская инфраструктура, вспыхнули пожары. Пострадали 8 человек, из них один ребенок.

Как писал Главред, ранее российская армия атаковала Украину дронами Шахед. Около трех часов ночи в Харькове прогремели взрывы. Под вражескими ударами оказались Новобаварский район Харькова и Купянский район области.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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Полтавская область взрыв атака дронов
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