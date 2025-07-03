Дрон РФ попал в 9-этажку в Одессе: возник пожар, есть пострадавшие

Кратко:
- РФ атаковала Одессу дронами
- Под удар попал 9-этажный дом
- Спасатели эвакуировали 50 человек, есть пострадавшие
В ночь на 3 июля российская оккупационная армия атаковала Одессу дронами. Прогремели взрывы. В результате атаки поврежден 9-этажный дом, 50 человек эвакуировали, четыре человека пострадали.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что спасатели спасли пять человек, которые были заблокированы на верхних этажах. Среди них – двое детей. В больницу госпитализированы три пострадавших.
По предварительным данным, один из подъездов многоэтажки получил значительные повреждения.
"Находиться в ней небезопасно. После снятия аварийных конструкций эксперты проведут детальную оценку состояния здания – это позволит определить дальнейшие действия", - сказал Труханов.
В ГосЧС добавили, что в поврежденной девятиэтажке возник пожар с 7 по 9 этажа.
Спасатели эвакуировали 50 жителей, из них 10 человек, в том числе 2 детей, спасли с помощью спецтехники. К сожалению, есть четверо пострадавших.
На месте развернут Пункт несокрушимости, работают психологи. Продолжаются работы по ликвидации последствий.
По информации начальника Одесской ОВА Олега Кипера, несмотря на работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов. Информацию о пострадавших уточняют. Над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы.
Как писал Главред, в ночь на среду, 2 июля, российская армия атаковала Украину дронами Шахед. Около трех часов ночи в Харькове прогремели взрывы. Под вражескими ударами оказались Новобаварский район Харькова и Купянский район области.
В ночь на понедельник, 30 июня, Харьковская область подверглась очередной атаке российских беспилотников. В нескольких населенных пунктах повреждена гражданская инфраструктура, вспыхнули пожары. Пострадали 8 человек, из них один ребенок.
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