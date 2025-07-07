В Украине меняют работу ТЦК на фоне ударов России - как это повлияет на мобилизацию

ТЦК и СП по всей территории Украины проводят мероприятия по рассредоточению персонала на фоне российских ударов, направленных на срыв мобилизации в Украине.

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В Украине меняют работу ТЦК - как это повлияет на мобилизацию / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Для чего Россия начала бить по ТЦК и СП

Как удары по ТЦК повлияют на мобилизацию в Украине

Как изменится работа ТЦК и ВП на фоне ударов РФ

В июле Россия перешла к тактике целенаправленных атак по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) - объектам, обеспечивающим мобилизацию в Украине. За последнюю неделю дроны РФ нанесли удары по таким центрам в Кривом Роге, Кременчуге, Полтаве, Харькове и Запорожье.

Главред собрал главное, что стоит знать о российских ударах по ТЦК и СП и как это повлияет на мобилизацию в Украине.

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30 июня - удар по ТЦК и СП в Кривом Роге

По данным Сухопутных войск ВСУ, 30 июня РФ ударила БПЛА вблизи здания одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Кривом Роге. Благодаря своевременно реализованным мерам безопасности во время воздушной тревоги удалось избежать пострадавших среди персонала. На момент атаки военные и работники учреждения не принимали граждан и находились в укрытии.

"Однако, к сожалению, есть раненые среди гражданских граждан, которые находились рядом с местом вражеской атаки. На месте происшествия работают экстренные службы, а пострадавшим оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Шахед / Инфографика: Главред

3 июля - удар по Полтавскому ТЦК и СП

3 июля около 9:00 россияне атаковали Полтаву. В результате одного из ударов вспыхнул пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

"Из-за другого попадания, вблизи Полтавского областного ТЦК и СП, возник пожар на территории частного жилого дома. К сожалению, есть погибшие и раненые, в частности, среди гражданских", - говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ.

6 июля - удар по ТЦК и СП в Кременчуге

6 июля в 9:35 РФ ударила по Кременчугу на Полтавщине. Вражеские дроны попали в здание районного территориального центра комплектования, а также в расположенный рядом жилой дом.

"Предварительно среди военнослужащих и работников ТЦК и СП раненых и погибших нет. На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется", - указывают военные.

7 июля - удар по ТЦК и СП в Харькове и Запорожье

7 июля российские войска совершили атаки дронами по Харькову и Запорожью. В Харькове зафиксировано попадание в здание областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, в Запорожье - вблизи областного ТЦК и СП.

"Предварительно, среди военнослужащих Запорожского областного ТЦК и СП есть раненый, а в Харьковском ОТЦК и СП - ранены 3 человека. На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Откуда и чем РФ бьет по Украине / Инфографика: Главред

Впоследствии, как сообщили в Запорожском областном ТЦК и СП, 7 июля российские войска нанесли четыре удара по территории учреждения. В результате атаки пострадали военнослужащие роты охраны - это те, кого перевели из боевых подразделений после прохождения военно-врачебной комиссии, и кто имеет боевой опыт.

Двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. Также ранения различной степени получили 14 гражданских лиц. Атака привела к повреждению частных домов и автомобилей.

Для чего Россия бьет по ТЦК

Россия пытается сорвать мобилизационные мероприятия в Украине, нанося удары по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки. Как пояснил спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в комментарии РБК-Украина, основная цель таких атак заключается в том, чтобы уменьшить приток военнослужащих в украинскую армию, чего противник активно опасается.

Он напомнил, что эта вражеская кампания началась еще раньше - в виде террористических действий, в частности, минирования ТЦК и СП и попыток занести взрывчатку в эти учреждения. Последние атаки в Полтаве, Кривом Роге и Кременчуге являются логическим продолжением этих попыток, и угроза подобных действий со стороны РФ сохраняется.

"Учитывая это, мы ожидаем, что попытки таких ударов могут продолжаться. Со своей стороны мы будем делать все возможное, чтобы обезопасить военнослужащих, работающих в ТЦК и СП, а также гражданских, которые обращаются в эти центры", - добавил спикер.

/ Силы территориальной обороны ВСУ

Как удары по ТЦК повлияют на мобилизацию в Украине - как изменится работа ТЦК и СП на фоне ударов РФ

В Запорожском областном ТЦК и СП подчеркивают, что российские атаки носят в основном информационный характер и направлены на дестабилизацию мобилизационных процессов и вызов эмоционального напряжения среди украинского населения. В то же время в ТЦК и СП выражают сожаление, что иногда действия противника находят отклик среди самих украинцев.

"Несмотря на все - продолжаем работать - комплектовать боевые подразделения и предоставлять социальные услуги родным погибших воинов", - добавили в учреждении.

На Львовщине в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) ввели дополнительные меры безопасности в ответ на недавние российские обстрелы аналогичных объектов в других областях. Об этом Общественному сообщили источники в ТЦК.

"Среди мер безопасности - усиленная бдительность роты охраны, с металлоискателем на входе. Никакой информации о возможном изменении адресов пока нет", - указывается в материале.

/ Силы территориальной обороны ВСУ

В Виннице областной ТЦК и СП временно прекратил прием граждан по своему основному адресу - из-за ситуации с безопасностью. Однако впоследствии соответствующее сообщение было удалено из Facebook, а в учреждении объяснили, что часть информации в публикации, в частности относительно новых адресов, появилась в результате постороннего вмешательства.

"Для обеспечения безопасности жизни и здоровья гражданских лиц личный состав Винницкого ОТЦК и СП был рассредоточен. Мероприятия мобилизации продолжаются в соответствии с планом. Прием граждан по медицинским, социальным и другим вопросам осуществляется в штатном режиме непрерывно", - сообщили впоследствии в Винницком областном ТЦК и СП.

В эфире Общественного начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев объяснил, что публикация, которая появилась ранее, не была согласована с командованием.

В то же время он заверил, что в упомянутом ТЦК и СП проводятся мероприятия по рассредоточению персонала - такие же действия осуществляются и в других центрах комплектования по всей Украине.

Саранцев отметил, что, кроме перемещения личного состава, внедряется переход на цифровые сервисы. Хотя это создает определенные трудности, мобилизационная кампания продолжается.

Также он добавил, что ТЦК, которые подверглись российским ударам, пока временно приостановили работу.

"Конечно, работа на этих объектах временно приостановлена. Но вместе с этим сам процесс мобилизации продолжается, поскольку уже перед тем было сделано достаточно много мероприятий, для того, чтобы этот процесс остался, не останавливался", - подчеркнул военный.

Закон о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Какая скрытая цель россиян

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии для ТСН.ua отметил, что российская армия умышленно выбирает в качестве цели здания ТЦК и СП из-за скопления там большого количества людей. Цель таких ударов - максимальные потери среди украинских военных.

По его словам, противник точно знает, что по указанным адресам находятся по меньшей мере десятки военнослужащих, и именно поэтому осуществляет прицельные атаки.

Также Ступак не исключает, что россияне имеют задания с конкретными "показателями", которые влияют на систему поощрений в их армии.

"Возможно, у россиян есть план по каким-то показателям, которого пытаются придерживаться. Это то, за что в России могут получать награды", - сказал эксперт.

Кроме этого, обстрелы ТЦК могут вызвать панику среди мобилизованных. Эксперт подчеркнул, что подобные удары со стороны РФ, вероятно, будут продолжаться и в дальнейшем.

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