Прогремели взрывы, был 'прилет': РФ ударила 'Шахедами' по Кривому Рогу

Кратко:
- Российские оккупанты ударили "Шахедами" по Кривому Рогу
- В городе прогремели взрывы, есть прилет
- Уже известно о 3 раненых, одиниз них "тяжелый", он в операционной
Российские оккупанты утром в понедельник, 30 июня, ударили дронами "Шахед" по Кривому Рогу на Днепропетровщине.
Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул. Он отметил, что в городе прогремели взрывы и были попадания.
"Кривой Рог. Взрывы. Шахедная атака. Есть попадания", - написал Вилкул.
В то же время он призвал местных жителей ничего не снимать и не выкладывать в интернет.
Вилкул позже сообщил, в городе разворачивают штаб помощи.
"Штаб помощи людям разворачиваем в ближайшем дворце культуры (местные поймут). Строительные материалы, заявления на материальную помощь от города. На сейчас трое раненых. Один из них "тяжелый", уже в операционной", - рассказал он.
Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в ночь на 29 июня был удар по Львовщине - жителей просили не выходить из дома и закрыть окна. В результате массированной атаки РФ по Львовщине поражен объект в Дрогобычском районе, власти призвали граждан оставаться дома и закрыть окна.
Также сообщалось, что в ночь на 30 июня дроны РФ атаковали Харьковскую область - есть разрушения и пожары, четверо пострадавших. В результате вражеской атаки пострадали три населенных пункта Харьковщины.
Напомним, страна-агрессор Россия может запускать до 1000 БПЛА за ночь - эксперт предупредил об опасности. Основной сложностью для России является не само производство дронов-камикадзе типа "Шахед", а изготовление боевых частей к ним.
Читайте также:
- Песков назвал условие нового раунда мирных переговоров с Украиной
- Будет жара и настоящая засуха: когда в Украине резко повысится температура
- "Прощение России": Сибига жестко ответил на скандальное заявление МИД Словакии
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред