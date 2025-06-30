Прогремели взрывы, был 'прилет': РФ ударила 'Шахедами' по Кривому Рогу

Местные власти сообщили о прилете в городе.

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РФ ударила "Шахедами" по Кривому Рогу/ коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Российские оккупанты ударили "Шахедами" по Кривому Рогу

В городе прогремели взрывы, есть прилет

Уже известно о 3 раненых, одиниз них "тяжелый", он в операционной

Российские оккупанты утром в понедельник, 30 июня, ударили дронами "Шахед" по Кривому Рогу на Днепропетровщине.

Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул. Он отметил, что в городе прогремели взрывы и были попадания.

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"Кривой Рог. Взрывы. Шахедная атака. Есть попадания", - написал Вилкул.

В то же время он призвал местных жителей ничего не снимать и не выкладывать в интернет.

Вилкул позже сообщил, в городе разворачивают штаб помощи.

"Штаб помощи людям разворачиваем в ближайшем дворце культуры (местные поймут). Строительные материалы, заявления на материальную помощь от города. На сейчас трое раненых. Один из них "тяжелый", уже в операционной", - рассказал он.

Дроны "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 29 июня был удар по Львовщине - жителей просили не выходить из дома и закрыть окна. В результате массированной атаки РФ по Львовщине поражен объект в Дрогобычском районе, власти призвали граждан оставаться дома и закрыть окна.

Также сообщалось, что в ночь на 30 июня дроны РФ атаковали Харьковскую область - есть разрушения и пожары, четверо пострадавших. В результате вражеской атаки пострадали три населенных пункта Харьковщины.

Напомним, страна-агрессор Россия может запускать до 1000 БПЛА за ночь - эксперт предупредил об опасности. Основной сложностью для России является не само производство дронов-камикадзе типа "Шахед", а изготовление боевых частей к ним.

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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