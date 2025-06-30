"Прощение России": Сибига жестко ответил на скандальное заявление МИД Словакии

Глава МИД Украины подчеркнул, что безнаказанность является главной причиной преступлений РФ.

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Андрей Сибига ответил главе МИД Словакии / Коллаж: Главред, фото: Facebook/andrij.sybiha, Facebook/JurajBlanarSK

Что известно:

Сибига отреагировал на заявление главы МИД Словакии

Чувство безнаказанности РФ является коренной причиной ее преступлений

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление главы МИД Словакии о возможном "прощении России".

В сервисе микроблогов X глава МИД Украины подчеркнул, что безнаказанность является главной причиной преступлений РФ.

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"Чувство безнаказанности России является коренной причиной ее преступлений. Наивно ожидать, что преступник остановится, если его преступление будет прощено, а не наказано. Россия ударит вас и по другой щеке. А те, кто никого не потерял в этой войне, не имеют права делать такие заявления", - написал Сибига.

/ @andrii_sybiha

Что известно о скандальном заявлении Бланара

Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар в эфире канала STVR заявил, что Запад должен искать возможности для восстановления коммуникации с Россией в рамках международного права.

При этом он также не исключил, что Россию необходимо "возможно, даже простить за все, что произошло".

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не видит смысла во встрече с президентом Украины из-за личной неприязни с его стороны. Владимир Зеленский якобы "ненавидит" его.

Как сообщал Главред, премьер Словакии Роберт Фицо во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что Братислава готова использовать право вето в ЕС, чтобы заблокировать запрет на импорт российских энергоресурсов.

Напомним, ранее Фицо заявил, что на саммите ЕС 6 марта будет требовать восстановления транзита российского газа через Украину.

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Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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