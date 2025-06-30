"Прощение России": Сибига жестко ответил на скандальное заявление МИД Словакии

Что известно:
- Сибига отреагировал на заявление главы МИД Словакии
- Чувство безнаказанности РФ является коренной причиной ее преступлений
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление главы МИД Словакии о возможном "прощении России".
В сервисе микроблогов X глава МИД Украины подчеркнул, что безнаказанность является главной причиной преступлений РФ.
"Чувство безнаказанности России является коренной причиной ее преступлений. Наивно ожидать, что преступник остановится, если его преступление будет прощено, а не наказано. Россия ударит вас и по другой щеке. А те, кто никого не потерял в этой войне, не имеют права делать такие заявления", - написал Сибига.
Что известно о скандальном заявлении Бланара
Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар в эфире канала STVR заявил, что Запад должен искать возможности для восстановления коммуникации с Россией в рамках международного права.
При этом он также не исключил, что Россию необходимо "возможно, даже простить за все, что произошло".
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не видит смысла во встрече с президентом Украины из-за личной неприязни с его стороны. Владимир Зеленский якобы "ненавидит" его.
Как сообщал Главред, премьер Словакии Роберт Фицо во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что Братислава готова использовать право вето в ЕС, чтобы заблокировать запрет на импорт российских энергоресурсов.
Напомним, ранее Фицо заявил, что на саммите ЕС 6 марта будет требовать восстановления транзита российского газа через Украину.
Больше новостей:
- На военном заводе в Словакии взорвалось оружие, которое было предназначено для Украины
- Украина должна вернуть 3,5 млрд евро: в Словакии выдали циничное заявление
- Словакия не будет больше помогать Украине: Фицо выдал новое требование
Кто такой Андрей Сибига?
Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.
С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.
В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред