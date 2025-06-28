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"Ненавидит меня": Фицо выдумал странную причину, чтобы не встречаться с Зеленским

Руслана Заклинская
28 июня 2025, 19:33
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Премьер Словакии предпочитает общаться с украинским премьером Денисом Шмыгалем.
'Ненавидит меня': Фицо выдумал странную причину, чтобы не встречаться с Зеленским
Фицо объяснил, почему не будет встречаться с президентом Украины / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/robertficosk

Что сказал Фицо:

  • Встреча с президентом Украины не имеет никакого смысла
  • Зеленский якобы ненавидит Фицо
  • Членство Украины в ЕС принесет Словакии больше преимуществ, чем недостатков

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не видит смысла во встрече с президентом Украины из-за личной неприязни с его стороны. Владимир Зеленский якобы "ненавидит" его. Об этом сообщило словацкое издание Aktuality.

"Моя встреча с президентом Зеленским не имеет никакого смысла, потому что он меня ненавидит. Я не вижу никакой причины встречаться с президентом Украины", - заявил Фицо.

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Премьер Словакии отметил, что предпочитает общаться с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем. Относительно потенциального визита словацкого президента Петра Пеллегрини в Украину Фицо отметил, что такой визит будет скорее символическим, поскольку президент в Словакии не имеет полномочий заключать соглашения или договоренности.

В то же время Фицо неожиданно поддержал вступление Украины в Европейский Союз. Он считает, что членство Украины в ЕС может стать для страны выходом из "тяжелой ситуации".

"Членство Украины в ЕС приносит Словакии больше преимуществ, чем недостатков", - добавил словацкий премьер.

Роберт Фицо
Роберт Фицо / Инфографика - Главред

Заявления Роберта Фицо - новости по теме

Как сообщал Главред, премьер Словакии Роберт Фицо во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что Братислава готова использовать право вето в ЕС, чтобы заблокировать запрет на импорт российских энергоресурсов. Однако возможность такого вето зависит от юридического формата решения

Также Фицо заявил, что на саммите ЕС 6 марта будет требовать восстановления транзита российского газа через Украину. В случае отказа он пригрозил заблокировать итоговые выводы саммита.

Кроме этого, лидер ультраправой Словацкой национальной партии Андрей Данко требует, чтобы Украина вернула 3,5 млрд евро помощи, обвинив Киев в хищении средств и использовании войны в собственных целях. В видеообращении он заявил, что Словакия должна получить компенсацию, как и США или Германия.

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Кто такой Роберт Фицо

Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия.

В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.

Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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