Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Друг" Путина Фицо резко сплясал под дудку Трампа и атаковал Зеленского

Андрей Ганчук
22 февраля 2025, 12:52
181
У России, мол, были "серьезные причины" для нападения на Украину, считает Роберт Фицо.
Зеленский, Фицо
Фицо "обвинил" Зеленского в нежелании проводить выборы / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Кратко:

  • Фицо "оправдал" нападение РФ на Украину
  • Фицо "раскритиковал" Зеленского из-за выборов
  • Фицо считает, что война может завершиться несправедливым миром

Словацкий премьер Роберт Фицо вслед за президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом "оправдал" нападение России на Украину и обвинил президента Владимира Зеленского, мол, в нежелании проводить выборы.

"У России были серьезные причины"

Как сообщает Европейская правда, во время своего выступления на мероприятии американских консерваторов CPAC похвалил Трампа, который, мол, возвращает "мир в Европу". При этом он попытался "оправдать" российское военное нападение на Украину.

видео дня

"Никто не отрицает, что применение Россией военной силы в Украине было нарушением международного права. Однако у России были серьезные причины для этого с точки зрения безопасности, поскольку ее длительное время вводили в заблуждение по вопросу расширения НАТО", - говорит Фицо.

Далее он сказал, что, дескать, "конфликт" был бы разрешен гораздо быстрее, однако "абсолютное большинство стран-членов ЕС, за исключением Словакии и Венгрии, поддержали идею о том, что война в Украине должна быть использована для политического и экономического ослабления России".

Роберт Фицо
Кратко о Роберте Фицо / Инфографика: Главред

Заявление Фицо о "выборах" в Украине

Кроме того, он поддержал последние заявления Трампа об Украине и обвинил президента Владимира Зеленского в том, что ему "на самом деле нужна эта война".

"Когда идет война, не может быть демократических выборов... Когда идет война, трудно расследовать, куда пошла огромная часть средств, предоставленных Украине", утверждает Фицо.

Также он добавил, что мирные переговоры могут не привести к справедливому и устойчивому миру с восстановлением территориальной целостности Украины.

"Однако Европа в любом случае должна помочь президенту США поскорее прекратить бессмысленные убийства в Украине и не препятствовать ему в достижении этой цели", - подчеркнул Роберт Фицо.

Резонансные заявления Трампа в адрес Украины – что известно:

Как сообщал Главред, на днях Дональд Трамп назвал президента Владимира Зеленского "диктатором" и обвинил в, дескать, нежелании проводить выборы во время войны. При этом Трамп снова повторил ложный нарратив о том, что США потратили на поддержку Украины якобы 350 миллиардов долларов.

Владимир Зеленский не очень важен на переговорах об окончании войны, сказал Трамп в эфире Fox News Radio. Также Трамп признал, что у РФ не было причины для нападения, однако решил отмолчаться на прямой вопрос о том, виноват ли Путин в войне.

Украина, мол, должна подписать соглашение по редкоземельным металлам, иначе ее ждут проблемы, заявил Дональд Трамп. Что конкретно имелось ввиду под "проблемами", Трамп не уточнил.

Другие новости:

Кто такой Роберт Фицо

Роберт Фицо (словац. Роберт Фико; родился 15 сентября 1964 года, Топольчане, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс-социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс-социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95% голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский война России и Украины Роберт Фицо
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Зеленский не готов подписать соглашение по редкоземельным металлам – Sky News

Зеленский не готов подписать соглашение по редкоземельным металлам – Sky News

13:36Мир
"Друг" Путина Фицо резко сплясал под дудку Трампа и атаковал Зеленского

"Друг" Путина Фицо резко сплясал под дудку Трампа и атаковал Зеленского

12:52Война
Европе придется отправить войска в Украину: Сотник описал выигрышный сценарий

Европе придется отправить войска в Украину: Сотник описал выигрышный сценарий

12:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Закончится ли война в ближайшие месяцы: четкий прогноз искусственного интеллекта

Закончится ли война в ближайшие месяцы: четкий прогноз искусственного интеллекта

"Каменских уже слишком старой стала": Потап нашел замену Насте

"Каменских уже слишком старой стала": Потап нашел замену Насте

Мясопустная суббота: что категорически нельзя делать 22 февраля

Мясопустная суббота: что категорически нельзя делать 22 февраля

Одним "кликом": эксперт предостерег, как США могут остановить ВСУ на поле боя

Одним "кликом": эксперт предостерег, как США могут остановить ВСУ на поле боя

Россия готова отдать замороженные активы Украине, но есть нюанс - Reuters

Россия готова отдать замороженные активы Украине, но есть нюанс - Reuters

Последние новости

13:48

РФ может оккупировать весь Донбасс до конца года: назван неутешительный сценарий

13:36

Зеленский не готов подписать соглашение по редкоземельным металлам – Sky News

13:33

Какие цветы посадить, если лето жаркое: лучшие засухоустойчивые многолетникиВидео

13:23

Антон Лирник обратился к чиновникам РФ и назвал их "идиотами"

12:54

Отключение Starlink в Украине: в ЦПД сделали важное заявление

Сотник: Трамп и Путин задумали раздел Европы, Украина – последний форпостСотник: Трамп и Путин задумали раздел Европы, Украина – последний форпост
12:52

"Друг" Путина Фицо резко сплясал под дудку Трампа и атаковал Зеленского

12:45

Европе придется отправить войска в Украину: Сотник описал выигрышный сценарийВидео

12:13

Дроны СБУ обесточили и остановили важный объект на Кубани - детали

11:46

Самая страшная ночь и операция: Могилевская рассказала о своем состоянииВидео

Реклама
11:41

Хитрый шаг: в ISW назвали стратегию Путина для победы в войне против Украины

11:39

Пустая трата денег и сил: какие цветы никогда нельзя сажать в тениВидео

11:36

Загадка для самых внимательных: надо найти слово "шляпа" за 5 секунд

11:32

"Иначе будут проблемы": Трамп разразился ультиматумом в адрес Украины

10:35

Умер популярный российский актер и звезда многих сериалов

10:22

Чехия отменит временную защиту для украинцев: стало известно, когда это произойдет

09:59

Рассада вытянулась: в чем причина и как спасти росткиВидео

09:58

На Покровском направлении тяжелые бои: в ВСУ раскрыли детали

09:08

Погиб работник Укрзализныци, есть разрушения: РФ запустила по Украине 162 дронаФото

08:48

Когда Зеленский может подписать соглашение о полезных ископаемых: WSJ узнала дату

08:10

Трамп уже примеряет корону и говорит глупостимнение

Реклама
07:56

Зеленскому и Путину надо "объединиться": Трамп сделал заявление о завершении войны

06:10

США больше не союзник Украины и Европы?мнение

05:45

Лидеры и мотиваторы: в какие дни рождаются уникальные детиВидео

05:35

"Он его идеал правителя": Горбач объяснил, почему Трамп так восхищен ПутинымВидео

05:00

Как правильно проехать сложный перекресток: интересный тест ПДД для умелых водителей

04:36

Гороскоп на завтра 23 февраля: Львам - отдых, Скорпионам - веселье

04:00

Большинство не знает: почему нельзя включать фары перед запуском двигателя авто

03:30

Это не кола: стоматологи назвали популярный напиток, который больше всего вредит зубамВидео

03:00

Где спрятался кот: только люди с "орлиным глазом" найдут пушистика за 5 секунд

02:22

Что должен сделать Трамп, чтобы получить "больший кусок пирога" в УкраинеВидео

00:58

"Больше никаких колебаний": Германия заступилась за Украину перед Трампом

00:01

Готовится соглашение с США: Зеленский провел переговоры с мировыми лидерами

21 февраля, пятница
23:41

"Мир другим и быть не может": Сотник назвал единственную надежду УкраиныВидео

22:48

"Есть Путин - есть Россия": эксперт назвал условие, при котором война остановитсяВидео

22:45

Что будет с Украиной без помощи США: военный назвал последствия

22:23

Никогда не пересолите: сколько и когда бросать соль в рис для плова

22:14

Использовала момент: Симоньян быстро подсидела умирающего мужа в его программе

22:03

Оккупанты спешат захватить Покровск перед возможными переговорами - военный

21:48

Камалия раскрыла секрет 20-часовой диеты

21:16

Трамп может снять санкции с РФ после встречи с Путиным - деталиВидео

Реклама
21:06

Трамп встретится с Путиным в сакральную для РФ дату: в Le Point раскрыли детали

20:46

Позывной "Краснов": в Казахстане заявили, что Трамп завербован КГБ

20:33

Что приклеить на подошву - лайфхаки, чтобы обувь не скользила

19:56

Теракт в Одессе: 18-летний агент ФСБ взорвал авто военного прокурораФото

19:49

Почему нельзя мыть сырую курицу перед приготовлением: неожиданный ответ

19:36

Где число 498 на рисунке: только люди с острым зрением ответят за 5 секунд

19:31

Украину атакует 17-градусный мороз: когда в регионы придет потепление

19:28

"Каменских уже слишком старой стала": Потап нашел замену Насте

19:21

Что посадить в марте - опытная дачница поделилась своими секретами

19:10

Почему им мешает Зеленскиймнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять