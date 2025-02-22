"Друг" Путина Фицо резко сплясал под дудку Трампа и атаковал Зеленского

У России, мол, были "серьезные причины" для нападения на Украину, считает Роберт Фицо.

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Фицо "обвинил" Зеленского в нежелании проводить выборы / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Кратко:

Фицо "оправдал" нападение РФ на Украину

Фицо "раскритиковал" Зеленского из-за выборов

Фицо считает, что война может завершиться несправедливым миром

Словацкий премьер Роберт Фицо вслед за президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом "оправдал" нападение России на Украину и обвинил президента Владимира Зеленского, мол, в нежелании проводить выборы.

"У России были серьезные причины"

Как сообщает Европейская правда, во время своего выступления на мероприятии американских консерваторов CPAC похвалил Трампа, который, мол, возвращает "мир в Европу". При этом он попытался "оправдать" российское военное нападение на Украину.

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"Никто не отрицает, что применение Россией военной силы в Украине было нарушением международного права. Однако у России были серьезные причины для этого с точки зрения безопасности, поскольку ее длительное время вводили в заблуждение по вопросу расширения НАТО", - говорит Фицо.

Далее он сказал, что, дескать, "конфликт" был бы разрешен гораздо быстрее, однако "абсолютное большинство стран-членов ЕС, за исключением Словакии и Венгрии, поддержали идею о том, что война в Украине должна быть использована для политического и экономического ослабления России".

Кратко о Роберте Фицо / Инфографика: Главред

Заявление Фицо о "выборах" в Украине

Кроме того, он поддержал последние заявления Трампа об Украине и обвинил президента Владимира Зеленского в том, что ему "на самом деле нужна эта война".

"Когда идет война, не может быть демократических выборов... Когда идет война, трудно расследовать, куда пошла огромная часть средств, предоставленных Украине", утверждает Фицо.

Также он добавил, что мирные переговоры могут не привести к справедливому и устойчивому миру с восстановлением территориальной целостности Украины.

"Однако Европа в любом случае должна помочь президенту США поскорее прекратить бессмысленные убийства в Украине и не препятствовать ему в достижении этой цели", - подчеркнул Роберт Фицо.

Резонансные заявления Трампа в адрес Украины – что известно:

Как сообщал Главред, на днях Дональд Трамп назвал президента Владимира Зеленского "диктатором" и обвинил в, дескать, нежелании проводить выборы во время войны. При этом Трамп снова повторил ложный нарратив о том, что США потратили на поддержку Украины якобы 350 миллиардов долларов.

Владимир Зеленский не очень важен на переговорах об окончании войны, сказал Трамп в эфире Fox News Radio. Также Трамп признал, что у РФ не было причины для нападения, однако решил отмолчаться на прямой вопрос о том, виноват ли Путин в войне.

Украина, мол, должна подписать соглашение по редкоземельным металлам, иначе ее ждут проблемы, заявил Дональд Трамп. Что конкретно имелось ввиду под "проблемами", Трамп не уточнил.

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Кто такой Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Роберт Фико; родился 15 сентября 1964 года, Топольчане, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс-социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс-социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95% голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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