Зеленский не очень важен на переговорах об окончании войны - Трамп

Трамп заявил, что Байден и Зеленский говорили неправильные вещи Путину.

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Трамп сделал заявление относительно переговоров об окончании войны / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Главное из заявления Трампа:

Зеленскому не нужно участвовать в переговорах об окончании войны

Байден и Зеленский могли бы предотвратить войну

Войны не должно было произойти, если бы с Россией договорились

Президент США Дональд Трамп считает, что Владимиру Зеленскому нет необходимости участвовать в переговорах о прекращении войны в Украине. Об этом он заявил в интервью Fox News Radio, передает Bloomberg.

В частности, Трамп заявил, что Зеленский за три года с начала полномасштабного вторжения России не смог положить конец войне.

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"Я не думаю, что он очень важен для участия во встречах, если честно", - сказал Трамп, говоря о переговорах о завершении войны с Россией.

"Когда Зеленский сказал, что его не пригласили на встречу (в Саудовской Аравии - ред.), я имею в виду, что это не было приоритетом, потому что он так плохо (до сих пор) вел переговоры", - добавил президент США.

Трамп также повторил свое убеждение, что его предшественник Джо Байден, а также Владимир Зеленский могли бы предотвратить войну.

"Каждый раз, когда я говорю: "Это не вина России", меня всегда забрасывают фейковыми новостями, но я говорю вам, что Байден говорил неправильные вещи, Зеленский говорил неправильные вещи, на них напал кто-то, кто гораздо больше и гораздо сильнее", - продолжил Трамп.

По его мнению, Россию можно было легко отговорить от этого.

Кроме того, он признал, что Россия напала на Украину, не имея причин для нападения. При этом Трамп продолжал настаивать, что этой войны не должно было произойти, если бы с Россией договорились.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Заявления Трампа о войне в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, финский депутат Европарламента от группы ЕНП Мика Аалтола заявил, что американский президент Дональд Трамп предоставил европейским странам три недели, чтобы согласовать "капитуляцию" Украины, в противном случае он угрожает вывести американские войска с европейского континента.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Украине нужно проводить выборы президента. При этом он цинично намекнул на то, что Украине надо проводить выборы, если она хочет сесть за стол переговоров.

Кроме того, Трамп заявил, что войну в Украине можно было бы закончить еще несколько лет назад без особых навыков.

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