Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Зеленский не очень важен на переговорах об окончании войны - Трамп

Мария Николишин
21 февраля 2025, 19:06
138
Трамп заявил, что Байден и Зеленский говорили неправильные вещи Путину.
Зеленский не очень важен на переговорах об окончании войны - Трамп
Трамп сделал заявление относительно переговоров об окончании войны / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Главное из заявления Трампа:

  • Зеленскому не нужно участвовать в переговорах об окончании войны
  • Байден и Зеленский могли бы предотвратить войну
  • Войны не должно было произойти, если бы с Россией договорились

Президент США Дональд Трамп считает, что Владимиру Зеленскому нет необходимости участвовать в переговорах о прекращении войны в Украине. Об этом он заявил в интервью Fox News Radio, передает Bloomberg.

В частности, Трамп заявил, что Зеленский за три года с начала полномасштабного вторжения России не смог положить конец войне.

видео дня

"Я не думаю, что он очень важен для участия во встречах, если честно", - сказал Трамп, говоря о переговорах о завершении войны с Россией.

"Когда Зеленский сказал, что его не пригласили на встречу (в Саудовской Аравии - ред.), я имею в виду, что это не было приоритетом, потому что он так плохо (до сих пор) вел переговоры", - добавил президент США.

Трамп также повторил свое убеждение, что его предшественник Джо Байден, а также Владимир Зеленский могли бы предотвратить войну.

"Каждый раз, когда я говорю: "Это не вина России", меня всегда забрасывают фейковыми новостями, но я говорю вам, что Байден говорил неправильные вещи, Зеленский говорил неправильные вещи, на них напал кто-то, кто гораздо больше и гораздо сильнее", - продолжил Трамп.

По его мнению, Россию можно было легко отговорить от этого.

Кроме того, он признал, что Россия напала на Украину, не имея причин для нападения. При этом Трамп продолжал настаивать, что этой войны не должно было произойти, если бы с Россией договорились.

Зеленский не очень важен на переговорах об окончании войны - Трамп
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Заявления Трампа о войне в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, финский депутат Европарламента от группы ЕНП Мика Аалтола заявил, что американский президент Дональд Трамп предоставил европейским странам три недели, чтобы согласовать "капитуляцию" Украины, в противном случае он угрожает вывести американские войска с европейского континента.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Украине нужно проводить выборы президента. При этом он цинично намекнул на то, что Украине надо проводить выборы, если она хочет сесть за стол переговоров.

Кроме того, Трамп заявил, что войну в Украине можно было бы закончить еще несколько лет назад без особых навыков.

Читайте также:

Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Дональд Трамп Трамп новости война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Теракт в Одессе: 18-летний агент ФСБ взорвал авто военного прокурора

Теракт в Одессе: 18-летний агент ФСБ взорвал авто военного прокурора

19:56Украина
Украину атакует 17-градусный мороз: когда в регионы придет потепление

Украину атакует 17-градусный мороз: когда в регионы придет потепление

19:31Синоптик
Зеленский подпишет соглашение о недрах с США - Уолтц

Зеленский подпишет соглашение о недрах с США - Уолтц

19:07Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 22 февраля: Весам - неожиданные подарки, Рыбам - отличный день

Гороскоп на завтра 22 февраля: Весам - неожиданные подарки, Рыбам - отличный день

Самая высокая цена за 10 лет: в Украине рекордно подорожал популярный продукт

Самая высокая цена за 10 лет: в Украине рекордно подорожал популярный продукт

Какие каши можно есть ежедневно: эксперты назвали 7 самых полезных круп

Какие каши можно есть ежедневно: эксперты назвали 7 самых полезных круп

Распродажа из-за переизбытка: украинцев предупредили об обвале цен на ключевой овощ

Распродажа из-за переизбытка: украинцев предупредили об обвале цен на ключевой овощ

"Импичмент Трампу": американцы массово выходят на митинги

"Импичмент Трампу": американцы массово выходят на митинги

Последние новости

19:56

Теракт в Одессе: 18-летний агент ФСБ взорвал авто военного прокурора

19:49

Почему нельзя мыть сырую курицу перед приготовлением: неожиданный ответ

19:36

Где число 498 на рисунке: только люди с острым зрением ответят за 5 секунд

19:31

Украину атакует 17-градусный мороз: когда в регионы придет потепление

19:28

"Каменских уже слишком старой стала": Потап нашел замену Насте

Сотник: Трамп и Путин задумали раздел Европы, Украина – последний форпостСотник: Трамп и Путин задумали раздел Европы, Украина – последний форпост
19:21

Что посадить в марте - опытная дачница поделилась своими секретами

19:10

Почему им мешает Зеленскиймнение

19:07

Зеленский подпишет соглашение о недрах с США - Уолтц

19:06

Зеленский не очень важен на переговорах об окончании войны - Трамп

Реклама
19:03

Водителей ждут новые ограничения: какие дополнительные проверки готовят депутаты

18:53

"Старая бабка": путинистка Валерия прощается со своими поклонниками

18:50

Доллар внезапно ушел в пике: каким будет курс валют с 24 февраля

18:43

Арестович впервые прокомментировал развод с женой - детали

18:36

Военные игры: отчет с фронта актуально

18:30

Не только за счет индексации: у кого увеличится пенсия уже в марте

18:23

Угроза наступления: войска РФ приближаются к Днепропетровской области

18:10

Закончится ли война в ближайшие месяцы: четкий прогноз искусственного интеллекта

17:57

8 вещей, которые не стоит делать в церкви: как не дать "сбросить" на себя негативВидео

17:56

Россия готова отдать замороженные активы Украине, но есть нюанс - Reuters

17:53

Уход без хлопот: цветы на балконе - ТОП неприхотливых растений

Реклама
17:29

Уже в ближайшие дни: россияне паникуют из-за вероятных ударов по целям в Крыму

17:20

Прослужат десятилетия: ТОП-7 бюджетных авто, не требующих частого ремонта

17:15

На протяжении десятилетий Россия для Порошенко была другом и партнером - эксперт

16:55

Стивен Кинг жестко высказался про Трампа и Маска

16:53

Сыновья Кристины Орбакайте окончательно рассорились - что случилось

16:44

Боевой и смелый лидер: Келлог сделал первое заявление после встречи с Зеленским

16:41

Споры позади: в СМИ рассказали о прорыве в соглашении Украины и США по ископаемым

16:29

Последний шанс этой зимы: каким ТОП-4 знакам зодиака повезет в конце февраля

16:12

"Еда эмоциональна": миллионер дал совет, как сэкономить много денег

16:04

Переговоры РФ и США могут навредить Беларуси: Лукашенко сказал, чего боится

15:22

Счастливы: молодуха Петросяна вывезла детей из России

15:19

Какие 3 блюда большинство людей неправильно хранят в холодильнике: ответ эксперта

15:15

Украине нельзя соглашаться на прекращение боевых действий: Сотник назвал причинуВидео

15:02

22 февраля: какой церковный праздник, день ангела и как поминать умерших

15:00

Фактчекинг: правдивы ли заявления Трампа о помощи от США на $350 миллиардов

14:42

Гимнастка Анна Ризатдинова воплотила мечту девочки, папа которой погиб, защищая Украину

14:41

Мясопустная суббота: что категорически нельзя делать 22 февраля

14:29

Одним "кликом": эксперт предостерег, как США могут остановить ВСУ на поле боя

14:26

"Страшно" красивая мисс "ДНР" получила награду за поддержку оккупантов

14:18

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинках с грабителем банка за 19 секунд

Реклама
13:36

"Откроет новые возможности": в Украине могут заблокировать российскую музыку

13:14

Вывод войск из Украины: эксперт назвал сценарий, как поставить РФ на растяжку

13:05

Где спрятаны перчатки: только люди с высоким IQ найдут разгадку за 11 секунд

12:44

"Весна нам уже подмигивает": синоптик назвала точную дату потепления в Украине

12:42

"Путин дойдет до Львова": Сотник сказал, на что Украине никогда нельзя соглашатьсяВидео

12:39

"Неприятный тип": звезды сериала Парочка следователей прокомментировали свои роли

12:39

"Подружился" с Путиным: спецпредставитель Трампа рассказал о визите в Москву

12:04

Украинский ведущий высказался о военной службе Игоря Ласточкина - детали

11:55

Рианна и ее муж готовятся к появлению третьего ребенка

11:52

Некоторым пенсионерам Украины заблокируют выплаты: кто теряет право на пенсию

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять