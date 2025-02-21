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"Подружился" с Путиным: спецпредставитель Трампа рассказал о визите в Москву

Анна Ярославская
21 февраля 2025, 12:39
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Стив Уиткофф посетил Москву на прошлой неделе, чтобы забрать заключенного в России учителя Марка Фогеля.
Стив Уиткофф, Владимир Путин
Стив Уиткофф рассказал о поездке в Москву и встречу с Путиным / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сатй Кремля

Кратко:

  • Уиткофф рассказал о визите в РФ
  • Спецпредставитель Трампа заявил о "дружбе" с Путиным

Спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, который недавно посетил Москву, заявил, что у него сложились "дружеские отношения" с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как пишет Sky news, Уиткофф был назначен спецпредставителем Трампа на Ближнем Востоке вскоре после выборов в США, а позже участвовал в переговорах с Россией о прекращении войны в Украине.

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Уиткофф посетил Москву на прошлой неделе, чтобы забрать заключенного в России учителя Марка Фогеля, которого приговорили к 14 годам колонии за якобы контрабанду наркотиков. А о своих отношениях с Путиным он рассказал на инвестиционном форуме в Майами.

"Это была замечательная поездка. Я провел много времени с президентом Путиным, разговаривал, развивал дружбу, отношения с ним, и это привело к тому, что Марк сел в самолет", - сказал Уиткофф.

В интервью Sky News в кулуарах инвестиционной конференции Уиткофф заявил, что согласен с критикой Трампа в сторону президента Украины Владимира Зеленского.

"Я думаю, что я согласен с президентом Трампом, у него очень острое ощущение того, что необходимо сделать для создания прочного мира между Россией и Украиной", - добавил он.

Визите Стива Уиткоффа в Москву - что известно

Как сообщал Главред, 11 февраля в международном аэропорту Внуково под Москвой приземлился бизнес-джет Gulfstream G650ER, который принадлежит компании, зарегистрированной по адресу спецпредставителя США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа.

В Белом доме подтвердили, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф действительно посещал Россию. Он вернулся вместе с американцем Марком Фогелем, которого удерживали в РФ, и провел переговоры по его освобождению.

Впоследствии президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Марка Фогеля.

Глава Белого дома не раскрыл деталей сделки, которая привела к освобождению, но назвал ее "очень справедливой". Также намекнул на возможное освобождение еще одного человека, не уточнив, это гражданин США или России.

Трамп также заявил, что этот вечер был "очень важным для прекращения войны", очевидно, имея в виду ситуацию в Украине.

Как сообщали в Fox News, посланник Трампа говорил с Путиным в Москве почти 3,5 часа. О чем говорили политики - не уточняется. В Белом доме информацию о возможных переговорах не прокомментировали.

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Кто такой Стив Уиткофф

Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.

Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.

По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС.

Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

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