Представитель Трампа в Москве: что говорили об Украине и какую сделку заключили

В Белом доме подтвердили визит Стива Уиткоффа в Москву, по данным СМИ, в ходе переговоров с россиянами речь шла также о теме войны в Украине.

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Трамп отправил посланника в РФ говорить об Украине - о чем договорились / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Что известно о визите Виктоффа в Москву

Какое соглашение заключил Виткофф с россиянами

Какова новая роль посланника Трампа в урегулировании войны в Украине

Визит американского миллиардера Стива Уиткоффа в Москву 11 февраля вызвал значительный резонанс, особенно на фоне санкционной политики Запада в отношении России. Бизнесмен, известный своей приближенностью к новому президенту США Дональду Трампу, неожиданно появился в российской столице, что породило много вопросов относительно цели его поездки.

Главред собрал главное, что стоит знать о визите Стива Уиткоффа в Москву

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Кто такой Стив Уиткофф

Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.

Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.

По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС.

Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

Что известно о визите Виктоффа в Москву

11 февраля в международном аэропорту "Внуково" под Москвой приземлился бизнес-джет Gulfstream G650ER, который связывают с президентом США Дональдом Трампом. Самолет принадлежит компании, зарегистрированной по адресу спецпредставителя США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, однако подтверждений его визита в РФ нет, сообщает издание "Важные истории".

Сервис ADSBexchange зафиксировал регистрационный номер борта - N103WG, тогда как на Flightradar информация о рейсе отсутствует.

Согласно реестру Федерального авиационного управления США (FAA), владельцем самолета N103WG является компания WG AVIATION III LLC. По данным Instant Checkmate, Стивен Уиткофф зарегистрирован по тому же адресу, что и эта компания - 1400 W 28th St, Miami Beach, Флорида.

Ранее этим джетом пользовался и Дональд Трамп. В частности, в декабре 2024 года, еще до своей инаугурации, он летал на нем в Париж.

Какова цель визита Виткоффа в Москву

В Белом доме подтвердили, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф действительно посещал Россию. Он вернулся вместе с американцем Марком Фогелем, которого удерживали в РФ, и провел переговоры по его освобождению. Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц сообщил об этом в соцсети X. В то же время Белый дом не раскрыл, кого именно освободили в обмен на Фогеля, которого в России осудили за хранение медицинской марихуаны.

"Президент Трамп, Стив Уиткофф и советники президента договорились об обмене, который является демонстрацией доброй воли со стороны россиян и признаком того, что мы движемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасной войне в Украине", - заявил Волц.

Волц отметил, что с начала президентства Трампа было достигнуто освобождение ряда американцев, задержанных в разных странах, и эта работа будет продолжаться, пока все удерживаемые граждане США не вернутся домой. Он добавил, что уже этим вечером Марк Фогель прибудет в США и воссоединится со своей семьей благодаря усилиям Трампа.

Какую сделку заключил Виткофф с россиянами - как отреагировал Трамп

Впоследствии, 11 февраля президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Марка Фогеля, освобожденного из российского заключения американца, который в 2021 году был арестован в московском аэропорту и приговорен к 14 годам заключения за перевозку менее чем унции (28 граммов) марихуаны. Фогель поблагодарил Трампа, его команду и свою семью, сообщает Wall Street Journal.

Он заявил, что чувствует себя самым счастливым человеком в мире и останется пожизненным должником Трампа и спецпредставителя по вопросам Ближнего Востока Стивена Уиткоффа, который лично летал в Москву, чтобы забрать его.

"Мы вернули домой человека, чьи мама и семья стремились к нему отчаянно, чье государство стремилось к нему", - сказал президент Трамп.

Трамп во время встречи отметил, что высоко ценит усилия, приложенные для возвращения Фогеля домой. Он не раскрыл деталей сделки, которая привела к освобождению, но назвал ее "очень справедливой". Также намекнул на возможное освобождение еще одного человека, не уточнив, это гражданин США или России.

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Кроме того, Трамп заявил, что этот вечер был "очень важным для прекращения войны", очевидно, имея в виду ситуацию в Украине.

Журналисты Wall Street Journal указывают на то, что увольнение Фогеля демонстрирует нетипичный подход к переговорам с Россией - вместо официальных дипломатических каналов был привлечен спецпредставитель президента.

Между тем, специальный представитель США по делам заложников Адам Белер сообщил CNN, что уже в среду может быть освобожден еще один американец, впрочем, деталей не раскрыл.

Что известно о переговорах Виткоффа с Путиным

По информации телеведущего Fox News Шона Ханнити, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф во время визита в Москву для освобождения заложника Марка Фогеля мог провести более трех часов на встрече с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным.

"По словам телеведущего Fox News Шона Ханнити, Уиткофф, застройщик и давний друг Трампа, имел 3,5-часовую встречу с Путиным во время пребывания в Москве для организации освобождения Фогеля", - сообщает Washington Post.

В то же время Белый дом не предоставил The Washington Post подтверждения относительно этой встречи. Сам Ханнити также не уточнил, какие вопросы могли обсуждаться во время возможных переговоров между Уиткоффом и Путиным.

Какова новая роль Уиткоффа

Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по вопросам Ближнего Востока Стивену Уиткоффу способствовать урегулированию войны между Россией и Украиной, сообщает The New York Times.

По данным источников издания, Трамп назначил Уиткоффа для выполнения определенной роли в мирном процессе. Нью-йоркский миллиардер и давний соратник Трампа тайно вел переговоры, однако его пребывание в Москве стало известным благодаря онлайн-трекерам полетов, которые зафиксировали его прибытие на частном самолете.

Это была первая известная поездка высокопоставленного чиновника США в российскую столицу с момента визита Уильяма Бернса, тогдашнего директора ЦРУ, в ноябре 2021 года, когда он пытался предотвратить вторжение в Украину.

Советник Трампа по национальной безопасности Майк Вальц подтвердил, что Уиткофф по личному поручению президента забрал Марка Фогеля из России на своем самолете в рамках обмена. В то же время он не уточнил, были ли освобождены другие лица или какие дополнительные шаги предприняла администрация США для достижения этой сделки.

Как сообщает The New York Times, освобождение Марка Фогеля отличалось от предыдущих обменов, во время которых россияне доставляли задержанных в нейтральные страны, такие как Турция. Зато спецпредставитель США Стивен Уиткофф лично посетил Москву, что может свидетельствовать о новом формате переговоров с Россией.

По данным источников, знакомых с ситуацией, роль Уиткоффа выходила за пределы простой миссии по освобождению американца. Они отмечают, что Дональд Трамп нередко привлекает нескольких посредников для достижения стратегических целей. Хотя официальным спецпредставителем по вопросам Украины и России он назначил генерала в отставке Кита Келлога, Уиткофф также получил роль в мирном процессе.

"Неизвестно, с кем встречался господин Уиткофф и обсуждались ли другие вопросы, в том числе Украина. Представители Белого дома отказались комментировать эти вопросы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не ответил на просьбу о комментарии. Ранее в тот же день он заявил журналистам, что у него нет "никакой информации" о прибытии самолета господина Виткова. Но соглашение, которое обсуждали несколько дней, является жестом доброй воли для обеих сторон, направленным на сглаживание пути к переговорам по войне в Украине и потенциального улучшения отношений между Россией и Соединенными Штатами", - говорится в материале.

Семья Марка Фогеля в своем заявлении поблагодарила Дональда Трампа за его освобождение.

"Мы бесконечно благодарны, испытываем облегчение и потрясены тем, что после более чем трех лет заключения наш отец, муж и сын Марк Фогель наконец возвращается домой", - говорится в заявлении жены господина Фогеля, Джейн Фогель, и сыновей, Итана и Сэма, Итана и Сэма.

Что обсуждали посланник Трампа и россияне по Украине

По словам источников NYT, несколько недель назад Трамп тайно уполномочил Стивена Уиткоффа расширить сферу своей деятельности за пределы Ближнего Востока, чтобы наладить переговоры с российской стороной. Трамп, который дружит с Уиткоффом еще с 1980-х годов, считает, что тот имеет необходимые навыки ведения переговоров и может способствовать завершению войны в Украине. В то же время структура полномочий в этом вопросе остается неопределенной.

"По словам людей, информированных о ситуации, перед визитом в Москву господин Уиткофф имел прямые переговоры с близкими союзниками господина Путина. По их словам, он также обсуждал Украину с контактами в Саудовской Аравии и Катаре. Страны Персидского залива уже давно стремятся сыграть роль посредников в урегулировании конфликта", - указывают журналисты.

Состоялся ли личный разговор между Трампом и Путиным, неизвестно. Ни одна из сторон не подтверждает такого контакта, а несколько высокопоставленных чиновников администрации Трампа заявили, что не располагают информацией о возможном звонке.

Как реагируют россияне

Слухи о прилете Виткоффа прокомментировал пресс-секретарь российского диктатора Песков.

"Никакой информации нет. И никаких контактов у нас не планируется... Мы говорили, что по линии различных ведомств у нас контакты осуществляются. Они действительно интенсифицировались, как мы уже говорили, по мере того, как администрация также налаживает свою деятельность в Вашингтоне", - заявил он.

Росавиация также не подтвердила визит спецпредставителя президента США, отметив, что из Вашингтона в Москву осуществлялся разовый санитарный рейс технического характера, что является стандартной практикой гуманитарного взаимодействия между государствами.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что дипломатические контакты требуют конфиденциальности, поэтому визит американского спецпосланника намеренно не разглашался.

В то же время российские СМИ сообщают, что посол США в Москве Линн Трейси посетила МИД РФ, однако причины этого визита остаются неизвестными.

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