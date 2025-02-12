Выборы в Украине: Зеленский дал неожиданный ответ, будет ли баллотироваться снова

Все будет зависеть от развития ситуации в стране и завершения войны.

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Зеленский не знает, будет ли идти на второй срок / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео

Главные тезисы Зеленского:

Состоятся ли выборы в Украине в 2025 году

Баллотироваться на выборах - риторический вопрос для меня

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не знает, будет ли баллотироваться на следующих выборах. Он отметил, что все будет зависеть от ситуации в стране.

Президента Украины в интервью для The Guardian рассказал, что пока не имеет ответа на вопрос о своем участии в следующих выборах. По его словам, все будет зависеть от развития ситуации в стране и завершения войны.

"Я не знаю. Я на самом деле не знаю. Не знаю, как завершится эта война. Это такой риторический вопрос для меня", - отметил Зеленский.

Выборы в Украине пока не могут состояться из-за военного положения, которое продлено до 9 мая 2025 года. Президент неоднократно подчеркивал, что проведение выборов во время войны невозможно из-за рисков безопасности, в частности для граждан и организации процесса голосования.

Смотрите видео интервью президента Зеленского:

Выборы в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что президент Украины Владимир Зеленский назвал главное условие проведения выборов в Украине. Он отметил, что все хотят, чтобы закончилась война и состоялись выборы, однако население против выборов во время войны.

В Раде рассказали, когда в Украине отменят военное положение и проведут выборы. Федор Вениславский рассказал, что проведение выборов в Украине возможно только после завершения военного положения, и для этого также существуют определенные условия.

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала о проведении выборов в Украине до конца 2025 года. Известно, что по состоянию на данный момент вопрос необходимости проведения выборов в Украине до конца 2025 года не обсуждался с американской стороной.

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