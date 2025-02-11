Атака десятками ракет и БПЛА: Зеленский назвал цели массированного удара РФ

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- Россияне применили почти 20 ракет и еще почти 125 дронов
- Украинская сторона будет говорить с партнерами об усилении защиты неба
В ближайшие недели украинская сторона будет говорить с партнерами об усилении защиты неба, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Будем и на этой неделе, и на следующей неделе говорить с партнерами относительно больших возможностей нашей ПВО - всей защиты неба", - сказал Зеленский в ходе традиционного вечернего видеообращения.
Президент также поблагодарил защитников неба, которые отражают массированные атаки врага.
"Сегодня был очередной удар по нашей энергетике - почти 20 российских ракет, в частности баллистических, и еще почти 125 дронов различных типов. Значительная часть сбита", - добавил Зеленский.
Подробности массированного удара РФ
В четверг во время утренней ракетной атаки произошло попадание в объект газодобычи ДТЭК в Полтавской области.
"Объект не работает. Проводится оценка разрушений и повреждений", - сообщил энергохолдинг в Telegram.
Отметим, что в результате очередной массированной атаки на объекты энергетики повреждения также получили производственные мощности группы "Нафтогаз" в Полтавской области.
Напомним, РФ ночью запустила по Украине 124 дрона и 19 ракет. В результате вражеской атаки пострадали Полтавщина, Черниговщина, Харьковщина и Черкащина.
Как сообщал Главред, РФ в очередной раз атаковала Полтавщину. В результате ракетного удара без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района.
Напомним, в Бориспольском районе Киевской области российские дроны повредили детский сад, два здания школы, детскую площадку и частный дом.
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Что такое баллистическая ракета?
Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление.
По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета:
- Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
- Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).
- Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км).
Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.
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