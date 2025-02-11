Атака десятками ракет и БПЛА: Зеленский назвал цели массированного удара РФ

Россияне применили почти 20 ракет, в частности баллистических, и еще почти 125 дронов различных типов.

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Владимир Зеленский рассказал о массированном обстреле врага / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, Офис президента Украины

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Россияне применили почти 20 ракет и еще почти 125 дронов

Украинская сторона будет говорить с партнерами об усилении защиты неба

В ближайшие недели украинская сторона будет говорить с партнерами об усилении защиты неба, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Будем и на этой неделе, и на следующей неделе говорить с партнерами относительно больших возможностей нашей ПВО - всей защиты неба", - сказал Зеленский в ходе традиционного вечернего видеообращения.

видео дня

Президент также поблагодарил защитников неба, которые отражают массированные атаки врага.

"Сегодня был очередной удар по нашей энергетике - почти 20 российских ракет, в частности баллистических, и еще почти 125 дронов различных типов. Значительная часть сбита", - добавил Зеленский.

/ Главреда

Подробности массированного удара РФ

В четверг во время утренней ракетной атаки произошло попадание в объект газодобычи ДТЭК в Полтавской области.

"Объект не работает. Проводится оценка разрушений и повреждений", - сообщил энергохолдинг в Telegram.

Отметим, что в результате очередной массированной атаки на объекты энергетики повреждения также получили производственные мощности группы "Нафтогаз" в Полтавской области.

Напомним, РФ ночью запустила по Украине 124 дрона и 19 ракет. В результате вражеской атаки пострадали Полтавщина, Черниговщина, Харьковщина и Черкащина.

Как сообщал Главред, РФ в очередной раз атаковала Полтавщину. В результате ракетного удара без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района.

Напомним, в Бориспольском районе Киевской области российские дроны повредили детский сад, два здания школы, детскую площадку и частный дом.

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Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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