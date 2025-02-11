РФ ночью запустила по Украине 124 дрона и 19 ракет: ПВО сбила 57 вражеских БПЛА

В результате вражеской атаки пострадали Полтавщина, Черниговщина, Харьковщина и Черкасчина.

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РФ нанесла по Украине ракетно-дроновый удар / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

РФ запустила по Украине более 120 дронов

Сбиты 57 вражеских дронов, 66 БпЛА были локационно потеряны

В ночь на 11 февраля 2025 года российские оккупанты осуществили комбинированный воздушный удар по Украине с использованием ракет разных типов воздушного, наземного и морского базирования. Под удар попали объекты газодобывающей промышленности в Полтавской области.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, армия РФ применила до 19 крылатых, баллистических и управляемых авиационных ракет.

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Также враг атаковал 124 ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

К отражению воздушного нападения противника привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Сбиты 57 вражеских дронов, 66 БпЛА не достигли целей (локационно потеряны) / t.me/kpszsu

По состоянию на 10:00 известно, что сбиты 57 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники других типов в 12 областях, а именно в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской.

64 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Полтавщина, Черниговщина, Харьковщина и Черкасчина.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Ракетный удар по Украине 11 февраля 2025

Как сообщал Главред, утром во вторник, 11 февраля, в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ заявили о ракетной атаке РФ. Фиксировались первые крылатые ракеты на Полтавской и Сумской области.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил об очередной атаке на энергосистему Украины. По его словам, ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. Утром под прицелом была энергетика. В связи с массированной атакой РФ были введены аварийные отключения света.

Позже стало известно, что армия в очередной раз атаковала Полтавщину. В результате ракетного удара без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района.

В Бориспольском районе Киевской области российские дроны повредили детский сад, два здания школы, детскую площадку и частный дом.

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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