Атака РФ на Киевскую область: поврежден детсад и две школы

Кратко:
- Попаданий в объекты критической инфраструктуры не было
- Учреждения должны возобновить свою работу на следующей неделе
В Бориспольском районе Киевской области российские дроны повредили детский сад, два здания школы, детскую площадку и частный дом. Об этом в Telegram написал врио начальника областной военной администрации Николай Калашник.
По его словам, попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры силами ПВО не допущено.
"В результате вражеской атаки в Бориспольском районе взрывной волной поврежден детсад и два здания школы – действующее и новостройка. В сооружениях выбиты остекления, окна и двери. Также повреждена детская площадка. Здесь же поврежден частный дом", – написал Калашник.
Он отметил, что коммунальные службы ликвидируют последствия ночной атаки противника. Учреждения должны возобновить свою работу в очном режиме уже на следующей неделе.
Ракетный удар по Украине 11 февраля 2025
Как сообщал Главред, утром во вторник, 11 февраля, в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ заявили о ракетной атаке РФ. Фиксировались первые крылатые ракеты на Полтавской и Сумской области.
Министр энергетики Герман Галущенко заявил об очередной атаке на энергосистему Украины. По его словам, ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. Утром под прицелом была энергетика. В связи с массированной атакой РФ были введены аварийные отключения света.
Позже стало известно, что армия в очередной раз атаковала Полтавщину. В результате ракетного удара без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района.
В Нафтогазе уточнили, что в результате ракетного удара РФ повреждения получили производственные мощности Группы Нафтогаз в Полтавской области. К счастью, обошлось без пострадавших.
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