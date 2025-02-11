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РФ готовит массированную атаку: Жданов оценил, когда ждать удара и сколько ракет

Анна Ярославская
11 февраля 2025, 10:40
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Последний массированный ракетный удар по Украине 15 января был "показательным", считает Олег Жданов.
Жданов
Жданов спрогнозировал, когда будет новая ракетная атака РФ / Коллаж: Главред, фото: Главред, ГосЧС, Минобороны РФ

Главные тезисы:

  • РФ готовит новую воздушную атаку на Украину
  • Чтобы налет был массированным, России нужно "напрягаться"

Последняя массированная ракетная атака РФ на Украину состоялась 15 января. Поскольку оккупанты способны наносить такие удары раз в месяц, не исключено, что новый налет сейчас уже готовится. Такое мнение озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Когда именно РФ совершит новую атаку, точно предсказать невозможно. Оккупанты не ждали морозов, чтобы бить по энергетике, пишет ТСН.

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"В январе не было никаких морозов – и они ударили. Я думаю, что здесь может быть либо техническая составляющая, в плане наличия ракет и готовности носителей, либо политическая составляющая. Скорее я привязываюсь к политической составляющей, которая уже ограничена наличием ракет и технической исправностью носителей", – считает Жданов.

Желаемые цели для России во время массированного удара – украинская энергетическая инфраструктура. Кроме того, в последнее время РФ направляет ракеты на объекты критической инфраструктуры и жилые комплексы, что также может стать целями при следующем ударе.

"Участились такие удары. Это же масштаб, это площадная цель, невозможно промахнуться. Просто нарисовать карандашом точку внутри жилого массива и лупить туда ракетой. А мы уже отобьем, не отобьем — это, как говорится, наша проблема. Это просто террор. Террор с целью заставить нас согласиться на переговорные условия Российской Федерации", – считает Жданов.

Также военный эксперт добавил, что последний массированный ракетный удар по Украине 15 января был "показательным".

"В том смысле, что они собрали, как говорят военные, из всех стволов. Вот что было, то и пустили. Потому что были и Кинжалы – Миг-31К, Х-22, – это Ту-22, и были Калибры. То есть, сборная солянка и всего понемногу. И это говорит о том, что для того чтобы создать массовость, России нужно очень сильно напрягаться", – сказал Жданов.

Ракетный удар по Украине 11 февраля 2025

Как сообщал Главред, утром во вторник, 11 февраля, в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ заявили о ракетной атаке РФ. Фиксировались первые крылатые ракеты на Полтавской и Сумской области.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил об очередной атаке на энергосистему Украины. По его словам, ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. Утром под прицелом была энергетика. В связи с массированной атакой РФ были введены аварийные отключения света.

Позже стало известно, что армия в очередной раз атаковала Полтавщину. В результате ракетного удара без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района.

В Нафтогазе уточнили, что в результате ракетного удара РФ повреждения получили производственные мощности Группы Нафтогаз в Полтавской области. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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