Зеленский: 'Путин говорит как искусственный интеллект 80-х годов'

Что сказал Зеленский:
- "Минск" - это предательская позиция
- Путин сорвал обмен "всех на всех"
Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что Владимиру Путину нравится история о Стамбульских договоренностях. Хотя он то же говорил и о Минских соглашениях. Об этом Зеленский сказал в интервью The Guardian.
"Путину очень нравится эта история. О Турции, об этих встречах. Хотя если вы обратите внимание, то он то же делал перед вторжением. Обратите внимание и проанализируйте, сколько раз он говорил одно то же: "Мы готовы говорить только на основе "Минска", мы всегда были готовы к миру, мы готовы все согласовать, но это "Минск". То же сейчас с турецкой программой", - акцентировал глава государства.видео дня
По его словам, Путин говорит как искусственный интеллект 80-х годов старого образца. Он одну и ту же методичку повторяет, то же было и тогда, заметил он.
"Мы же встречались в Нормандии, мы же встречались во Франции, мы же договорились. Минск в том виде, как подписанный - это предательская позиция, по такому "Минску" никто не будет идти. Но идем до окончания войны, берем пункт обмен всех на всех, поехали - поехали", - сказал Зеленский.
Президент Украины добавил, что тогда они смогли договориться. Речь идет о двух пунктах на первой же встрече.
"Мы с ним договорились, я был очень рад, что мы договорились о двух пунктах. Там была сложная история об отводе войск. Я ему продемонстрировал, что мы можем только немного. И мы это сделали. И мы начали", - заявил он.
Зеленский утверждает, что Путин еще до начала большой войны не сдержал своего слова и не вернул на Родину украинских пленных.
"Кто мешал ему отдать пленных? В чем сложность? Это зависело от нас? Нет. От сепаратистов? Нет. От его окружения в Кремле? Нет. От Соединенных Штатов, Европы? Кого он еще обвиняет? Обмен "всех на всех" - это было очень просто продемонстрировать политическую волю. И тем более, что в Минском документе написано об обмене. В чем была сложность? То есть он не хотел. И поэтому никто ему не верил об ультиматумах в Турции. И я сказал, мы не пойдем ни на какие ультиматумы", - подытожил он.
Смотрите заявление Зеленского:
Возвращение военнопленных - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, в среду, 15 января, в Украину вернулись еще 25 пленных. Об этом сообщил Владимир Зеленский. "Сегодня домой, в Украину, возвращаются еще 25 наших людей. Это наши военные и гражданские. Среди них защитники Мариуполя и "Азовстали", а также нашей Харьковщины, Донетчины, Запорожья, Херсонщины. Ребята имеют тяжелые ранения и болезни. Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь", - написал президент.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец обнародовал видеоролик с российскими военными, которых увозили на недавний обмен. Они рассказали об условиях содержания в Украине.
30 декабря между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Домой удалось вернуть 189 украинских военнослужащих.
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The Guardian
"Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.
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