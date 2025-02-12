Зеленский: 'Путин говорит как искусственный интеллект 80-х годов'

Зеленский утверждает, что Путин еще до начала большой войны не сдержал своего слова и не вернул на Родину украинских пленных.

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Зеленский утверждает, что Путин не сдержал слова по обмену пленными / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео

Что сказал Зеленский:

"Минск" - это предательская позиция

Путин сорвал обмен "всех на всех"

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что Владимиру Путину нравится история о Стамбульских договоренностях. Хотя он то же говорил и о Минских соглашениях. Об этом Зеленский сказал в интервью The Guardian.

"Путину очень нравится эта история. О Турции, об этих встречах. Хотя если вы обратите внимание, то он то же делал перед вторжением. Обратите внимание и проанализируйте, сколько раз он говорил одно то же: "Мы готовы говорить только на основе "Минска", мы всегда были готовы к миру, мы готовы все согласовать, но это "Минск". То же сейчас с турецкой программой", - акцентировал глава государства. видео дня

По его словам, Путин говорит как искусственный интеллект 80-х годов старого образца. Он одну и ту же методичку повторяет, то же было и тогда, заметил он.

"Мы же встречались в Нормандии, мы же встречались во Франции, мы же договорились. Минск в том виде, как подписанный - это предательская позиция, по такому "Минску" никто не будет идти. Но идем до окончания войны, берем пункт обмен всех на всех, поехали - поехали", - сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что тогда они смогли договориться. Речь идет о двух пунктах на первой же встрече.

"Мы с ним договорились, я был очень рад, что мы договорились о двух пунктах. Там была сложная история об отводе войск. Я ему продемонстрировал, что мы можем только немного. И мы это сделали. И мы начали", - заявил он.

Зеленский утверждает, что Путин еще до начала большой войны не сдержал своего слова и не вернул на Родину украинских пленных.

"Кто мешал ему отдать пленных? В чем сложность? Это зависело от нас? Нет. От сепаратистов? Нет. От его окружения в Кремле? Нет. От Соединенных Штатов, Европы? Кого он еще обвиняет? Обмен "всех на всех" - это было очень просто продемонстрировать политическую волю. И тем более, что в Минском документе написано об обмене. В чем была сложность? То есть он не хотел. И поэтому никто ему не верил об ультиматумах в Турции. И я сказал, мы не пойдем ни на какие ультиматумы", - подытожил он.

Смотрите заявление Зеленского:

Возвращение военнопленных - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в среду, 15 января, в Украину вернулись еще 25 пленных. Об этом сообщил Владимир Зеленский. "Сегодня домой, в Украину, возвращаются еще 25 наших людей. Это наши военные и гражданские. Среди них защитники Мариуполя и "Азовстали", а также нашей Харьковщины, Донетчины, Запорожья, Херсонщины. Ребята имеют тяжелые ранения и болезни. Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь", - написал президент.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обнародовал видеоролик с российскими военными, которых увозили на недавний обмен. Они рассказали об условиях содержания в Украине.

30 декабря между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Домой удалось вернуть 189 украинских военнослужащих.

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