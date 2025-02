Президент рассказал о покушении: "Были выстрелы, десант, погибли люди из ОП"

Ключевое:

В начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году на президента Украины Владимира Зеленского было совершено покушение. Деталями в интервью The Guardian поделился сам глава Украины.

"С чем пришли в этот раз они (россияне. - ред.). Когда они были возле Киева, окружили Киев и оккупировали 50% нашей страны. Они пускали ультиматум, он был похож на Минск, но он был еще жестче. Они хотели поставить ультиматум, чтобы мы предали полностью нашим национальным интересам. То есть все эти слова: денацификация, демилитаризация, чтобы у нас не было армии, чтобы их люди пророссийские руководили государством, много всего, чтобы мы признали и отдали территории юридически и тому подобное. Чтобы русский язык был официальным", - рассказал президент.

Зеленский назвал такие требования еще более радикальным форматом "Минска".

"Я сказал, что этого не может быть, потому что здесь нарушение прав людей, Конституции, полная измена. Мы не пойдем на ультиматум Путина. Все отправляли сюда разных посыльных. Многие приходили и говорили, что завтра нас оккупируют, надо бежать и тому подобное. Многие лидеры мне звонили и говорили, что надо выезжать. Было давление с разных сторон, были люди, которые хотели убить, были выстрелы и тому подобное. Погибли некоторые люди здесь внутри нашего Офиса. Были другие люди, которые защищали, была высадка десанта. Параллельно с этим были ультиматумы, звонки от разных людей", - заявил глава государства.

Как отметил президент Украины, Кремль смягчил свои ультиматумы после того, как Силы обороны начали выбивать российских захватчиков с оккупированных территорий.

Главред информировал, что Владимир Зеленский пережил как минимум пять попыток покушения на его жизнь. Сам президент сообщал, что для его ликвидации спецотряды России десантировались в Киеве еще в первый день вторжения - 24 февраля 2022 года. Тогда охрана Зеленского оградила офис баррикадами и фанерой, а сама обложилась в бронежилеты и взяла автоматы.

Кроме этого, в марте прошлого года оккупационные войска РФ нанесли удар по Одессе, когда в городе находились президент Владимир Зеленский и греческий премьер Кириакос Мицотакис. Агрессоры атаковали ракетами Искандер или Оникс.

Впоследствии Владимир Зеленский жестко "проехался" по Путину после покушения в Одессе. Он назвал российского диктатора "больным" и добавил, что он уже "ушел из реального мира".

Больше важных новостей:

The Guardian

The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.