Отключение электроэнергии в Украине: где вводит ограничения Укрэнерго

Главное:
- Потребление электроэнергии растет из-за холода
- Укрэнерго вводит ограничения для бизнеса
- Украинцам советуют, если и включать мощную технику, то ночью
Потребление электроэнергии в Украине продолжает расти из-за снижения температуры в большинстве регионов, поэтому в энергосистеме введены графики отключений света. Об этом сообщили в Укрэнерго.
Для сбалансирования энергосистемы 12 февраля вводятся ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
График применения ограничений:
- 07:00 - 11:00
- 15:00 - 21:00
Сейчас для бытовых потребителей отключения не предусмотрены, однако Укрэнерго призывает к экономному использованию электроэнергии.
"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 12 февраля, по состоянию на 6:00, его уровень был на 1,4% выше, чем в это же время предыдущего дня - во вторник. Причина - дальнейшее снижение среднесуточной температуры в большинстве регионов Украины", - отметили в компании.
Для сравнения, вчера, 11 февраля, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 2,3% выше, чем максимум предыдущего дня - в понедельник, 10 февраля.
Специалисты напоминают, что украинская энергосистема все еще восстанавливается после массированных российских атак дронами и ракетами. На энергообъектах продолжаются аварийно-восстановительные работы.
"Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно. По возможности - перенесите пользование мощной техникой на ночные часы", - отметили в компании.
В Укрэнерго предупредили, что ситуация в энергосистеме остается нестабильной, а потому возможны дальнейшие изменения.
"Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения", - отмечают в компании.
Отключение света в Украине - что известно
Напомним, Главред сообщал 10 февраля, что в Украину возвращаются отключения света. Как отмечалось, повреждения энергообъектов во время атак РФ, графики отключения света будут применяться два раза в течение дня для промышленности и бизнеса.
Вчера, 11 февраля министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в Украине экстренно отключают свет. Ограничения вводятся из-за ракетной атаки РФ с целью минимизации возможных последствий для энергетической системы.
О том, что в Украине могут начаться массовые отключения света, предупреждал и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он пояснил, что это произойдёт, если среднесуточная температура будет на уровне -6 градусов.
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Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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