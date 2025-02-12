Отключение электроэнергии в Украине: где вводит ограничения Укрэнерго

Ситуация в энергосистеме остается нестабильной.

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Похолодание влияет на энергетику Украины / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

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Потребление электроэнергии растет из-за холода

Укрэнерго вводит ограничения для бизнеса

Украинцам советуют, если и включать мощную технику, то ночью

Потребление электроэнергии в Украине продолжает расти из-за снижения температуры в большинстве регионов, поэтому в энергосистеме введены графики отключений света. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Для сбалансирования энергосистемы 12 февраля вводятся ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

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График применения ограничений:

07:00 - 11:00

15:00 - 21:00

Сейчас для бытовых потребителей отключения не предусмотрены, однако Укрэнерго призывает к экономному использованию электроэнергии.

"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 12 февраля, по состоянию на 6:00, его уровень был на 1,4% выше, чем в это же время предыдущего дня - во вторник. Причина - дальнейшее снижение среднесуточной температуры в большинстве регионов Украины", - отметили в компании.

Для сравнения, вчера, 11 февраля, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 2,3% выше, чем максимум предыдущего дня - в понедельник, 10 февраля.

Генерация электроэнергии в Украине / Главред - инфографика

Специалисты напоминают, что украинская энергосистема все еще восстанавливается после массированных российских атак дронами и ракетами. На энергообъектах продолжаются аварийно-восстановительные работы.

"Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно. По возможности - перенесите пользование мощной техникой на ночные часы", - отметили в компании.

В Укрэнерго предупредили, что ситуация в энергосистеме остается нестабильной, а потому возможны дальнейшие изменения.

"Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения", - отмечают в компании.

Отключение света в Украине - что известно

Напомним, Главред сообщал 10 февраля, что в Украину возвращаются отключения света. Как отмечалось, повреждения энергообъектов во время атак РФ, графики отключения света будут применяться два раза в течение дня для промышленности и бизнеса.

Вчера, 11 февраля министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в Украине экстренно отключают свет. Ограничения вводятся из-за ракетной атаки РФ с целью минимизации возможных последствий для энергетической системы.

О том, что в Украине могут начаться массовые отключения света, предупреждал и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он пояснил, что это произойдёт, если среднесуточная температура будет на уровне -6 градусов.

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Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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