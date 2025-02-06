Можно выдохнуть: цены на ключевой продукт не будут расти, но есть 'загвоздка'

Цены не изменятся, но фермеры все равно бьют тревогу.

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Цены на картофель не будут расти / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

О чем речь:

Картофель не подорожает в ближайшее время

Фермеры потеряли до 30% урожая картофеля

В ближайшее время украинцы могут не волноваться о скачке цен на картофель, однако до нового урожая значительная часть продукции на рынке будет импортной. Как рассказал изданию EastFruit коммерческий директор компании "Ван Дайк Техникс" Андрей Марущак, украинские фермеры сейчас сталкиваются с дефицитом семенного картофеля.

"Картофель кардинально дорожать не будет. Здесь все очень просто. Нынешняя цена обеспечивает непосредственный импорт картофеля из Нидерландов, Польши, Литвы. Из тех стран, где с урожайностью и качеством все очень хорошо. И они готовы продавать его по той цене, которая у нас здесь сегодня. Не стоит ожидать, что у них закончится картофель, а потом подорожает наш", - считает специалист отрасли. видео дня

Из-за неблагоприятных погодных условий в 2023 году некоторые аграрии потеряли до 30% своих полей. Летняя засуха, а затем сильные дожди негативно повлияли не только на объемы собранного картофеля, но и на его качество.

"И эта проблема постигла не только украинских картофелеводов", - добавляет специалист.

Кроме того, производители столкнулись с ростом цен на средства защиты растений и удобрения, что усложнило ведение хозяйства.

По словам Марущака, цены на этот овощ пока будут оставаться стабильными, но украинцам придется потреблять больше импортного картофеля, пока не появится новый урожай.

Изменится ли ситуация весной - будет зависеть от дальнейших погодных условий и поставок качественных семян.

Цены на продукты - последние новости

Напомним, как сообщал Главред ранее, сразу несколько продуктов в Украине стали дороже. К примеру, груши подорожали с 40-80 грн/кг до 65-95, а киви стали доступнее - их стоимость снизилась со 100-120 грн/кг до 95-105.

Кроме этого, в Украине подешевел на 12% один из основных овощей. Фермеры вынуждены снижать цены на лук из-за избытка предложения и постепенного снижения качества этой продукции.

Также на 27% стали доступнее тепличные огурцы. Сейчас на внутреннем рынке огурцы продаются по цене от 65 до 110 грн/кг ($1,55-2,63/кг), что в среднем на 19% дешевле, чем в конце прошлой недели.

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