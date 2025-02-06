Урожай уже не влияет: что будет с ценами на продукты в ближайшие месяцы

Ключевые тезисы Высоцкого:
- Предпосылок для роста цен на продукты нет
- После сбора урожая возможно снижение цен на отдельные продукты
- Осеннее подорожание было вызвано засухой и колебанием мировых цен на молочные продукты
В течение последних двух месяцев стабилизировались цены на основные продукты питания. В Украине пока нет предпосылок для роста цен до нового урожая. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
"На сегодня, с точки зрения анализа текущих ситуаций, каких-то предпосылок, которые бы существенно влияли на цены до сбора нового урожая, не видим. Потому что, опять же, урожай, который есть, он зафиксирован и не влияет на изменение", - отметил Высоцкий.
По его словам, в течение последних месяцев ситуация на рынке стабилизировалась, а те продукты, которые резко подорожали осенью, уже подешевели. Также не наблюдается дальнейшего роста цен на овощи борщевого набора.
Высоцкий пояснил, что подорожание осенью было вызвано несколькими факторами:
- Низкий урожай из-за засухи - меньшие объемы продукции вызвали рост цен. Однако этот фактор сейчас уже не влияет на рынок.
- Колебания мировых цен на молочные продукты - в предыдущие месяцы наблюдался их рост, однако сейчас ситуация стабилизировалась.
Чиновник добавил, дополнительным фактором сдерживания цен является импорт, который компенсирует краткосрочные дефициты и стабилизирует ситуацию на рынке. Высоцкий отметил, что после сбора нового урожая возможно даже снижение цен на отдельные продукты.
"С точки зрения перспектив цен в следующие 4-5 месяцев смотреть со сдержанным оптимизмом и даже с определенной вероятностью определенной корректировки в сторону снижения и большей доступности соответствующих продуктов для потребителей", - отметил он.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, в Украине рекордно подорожала капуста - до 40 грн/кг. Также выросли цены на морковь (28 грн/кг) и свеклу (до 17 грн/кг). В то же время подешевели тепличные овощи.
Цены на молочные продукты в Украине остаются высокими, однако их рост замедлился из-за снижения покупательной способности населения. Некоторые позиции даже подешевели, например, "моцарелла".
Как сообщал Главред, из-за переизбытка предложения и ухудшения качества продукции цены на лук постепенно снижаются. Фермеры, которые ранее воздерживались от продажи, начали реализовывать запасы.
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Кто такой Тарас Высоцкий
Тарас Николаевич Высоцкий - заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Временно исполнял обязанности министра Минагрополитики с 14 мая по 5 сентября 2024 года.
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