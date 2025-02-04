Цены на популярные продукты резко 'взлетели': что подорожало больше всего

В Украине начали дешеветь тепличные овощи.

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Как изменились цены на популярные продукты за неделю / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Капуста стала самым дорогим овощем борщевого набора

Тепличные овощи дешевеют

Зелень стремительно дорожает

Самым дорогим продуктом в борщевом наборе для украинцев стала капуста. Цены на овощ в Украине достигли рекордных 40 гривен за килограмм. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

По данным аналитиков, подорожание затронуло и другие овощи. Минимальная стоимость моркови поднялась с 25 до 28 гривен за килограмм. Цены на столовую свеклу также увеличились. Если раньше ее продавали за 14-15 гривен, то теперь цена выросла до 15-17 гривен.

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Вместе с тем на рынке наблюдалась положительная динамика для покупателей по тепличным овощам. Томат подешевел с 95-100 грн/кг до 85-90 грн/кг, а цены на огурцы снизились с 95-145 грн/кг до 85-140 грн/кг.

Зелень продолжает дорожать. Больше всего подскочили в цене укроп и петрушка - они стоят 200-300 грн/кг вместо 180-250 грн и 150-180 грн соответственно. Зеленый лук также вырос в цене - с 70-140 грн/кг до 80-150 грн/кг.

Единственный продукт, который подешевел, - салат. Его стоимость упала с 230-250 грн/кг до 150-230 грн/кг.

Фруктовый сегмент показал смешанные тенденции. Хурма резко подорожала - с 105-115 грн/кг до 155-190 грн/кг. Также выросли цены на бананы. Их продают по 58-68 грн/кг, а раньше - по 55-60 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, в Украине тепличные огурцы продолжают стремительно дешеветь. Сейчас их продают по 65-110 грн/кг, что на 19% ниже, чем на прошлой неделе.

Также в Украине стремительно дорожает столовая свекла из-за сокращения запасов и растущего спроса. По данным EastFruit, цены выросли на 24% за неделю и достигают 14-18 грн/кг.

Как ранее сообщал Главред, выросли цены на картофель (до 26 грн/кг), капусту (до 38 грн/кг) и морковь (до 32 грн/кг) из-за уменьшения запасов качественной продукции. В то же время подешевели тепличные овощи: огурцы (до 95-145 грн/кг) и сладкий перец (до 140-145 грн/кг).

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