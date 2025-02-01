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Стремительно подешевел на 27%: популярный овощ бьет рекорды по падению цены

Даяна Швец
1 февраля 2025, 13:24
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Овощ продают все дешевле и на это есть несколько причин.
Стремительно подешевел на 27%: популярный овощ бьет рекорды по падению цены
Украинские тепличные огурцы резко потеряли в цене / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главред:

  • Цены на тепличные огурцы в Украине упали на 27%
  • Удешевление объясняется низким спросом и увеличением поставок импортных огурцов

На этой неделе в Украине тепличные огурцы продолжают дешеветь рекордными темпами. По данным аналитиков EastFruit, цены падают из-за нескольких ключевых факторов.

Сейчас на внутреннем рынке огурцы продаются по цене от 65 до 110 грн/кг ($1,55-2,63/кг), что в среднем на 19% дешевле, чем в конце прошлой недели.

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Специалисты объясняют удешевление низким спросом на продукцию, а также увеличением поставок импортных огурцов. Совокупность этих факторов значительно повлияла на рынок.

Отмечается, что цены на тепличные огурцы в Украине уже на 27% ниже, чем в этот же период прошлого года.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины:

  • Auchan - 109, 80 грн/кг.
  • АТБ -113,89 грн/кг.
  • Сильпо - 124 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред недавно, в Украине дешевеет лук. На сегодня репчатый лук продается по цене от 9 до 15 грн/кг (0,21-0,36 доллара за кг), в зависимости от качества и количества товара.

А вот столовая свекла дорожает, цены "подскочили" на 24% за неделю, это объясняется заметным сокращением этой продукции на рынке.

Кроме этого, выросла цена на белокочанную капусту. Более того, овощ стал самым дорогим среди всех позиций борщевого набора.

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EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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